El govern espanyol activa ajuts pels afectats per les borrasques i emergències dels últims tres mesos
Catalunya podrà beneficiar-se en una vintena d'episodis ocorreguts entre novembre i febrer
El govern espanyol ha obert la via perquè els damnificats pels temporals i emergències de protecció civil registrats els darrers tres mesos puguin sol·licitar ajuts per a la recuperació. El Consell de Ministres ha declarat zones afectades per una emergència de protecció civil els territoris impactats per un total de 76 episodis catastròfics ocorreguts entre el 10 de novembre de 2025 i el 9 de febrer de 2026. Es tracta de danys provocats per la successió de borrasques, pluges intenses, vents forts, nevades, fenòmens costaners i altres incidents. Catalunya figura entre les comunitats afectades i es podrà beneficiar dels ajuts en una vintena d’episodis.
A proposta del Ministeri de l’Interior, el govern espanyol ha declarat zones afectades greument per una emergència de protecció civil els territoris impactats per 76 emergències comunicades al Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d’Emergències durant el període comprès entre el novembre de 2025 i el febrer de 2026.
La majoria d’aquests episodis han estat provocats per borrasques que han afectat gran part de l'estat, amb conseqüències sobre persones, béns, infraestructures i serveis essencials.
Aquest context d’inestabilitat atmosfèrica persistent ha estat marcat per pluges continuades, inundacions, temporals marítims, vents intensos, nevades i episodis de fred, sovint associats a borrasques d’impacte significatiu com les denominades Emilia, Francis, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo i Marta.
Segons l'executiu espanyol, la reiteració d’episodis adversos en un curt espai de temps i l’acumulació de danys justifiquen l’adopció d’una resposta extraordinària per per contribuir al restabliment de la normalitat.
Una vintena d'episodis a Catalunya
Catalunya es podrà beneficiar dels ajuts estatals en una vintena d’episodis reconeguts dins l’acord del Consell de Ministres. Entre aquests, hi ha diversos episodis de vents forts registrats a finals de novembre de 2025, així com pluges intenses que van afectar diferents punts del territori al llarg del mes de desembre, especialment a les comarques de Tarragona, Barcelona i Girona. També s’inclouen incidents greus com l’incendi forestal de Palamós, l’incendi químic en una fàbrica de polímers a Tarragona o l’incendi a l’Aeroport del Prat, que van requerir l’activació de plans de protecció civil.
També s'hi inclouen fets ocorreguts durant el mes de gener de 2026, quan Catalunya va patir nous episodis adversos vinculats a la inestabilitat hivernal, amb nevades a diverses comarques, especialment a Lleida, així com episodis d’onada de fred, vents intensos i fenòmens costaners que van afectar el litoral. Alhora es recullen incidents relacionats amb el transport de mercaderies, com l’accident d’un camió a Torrelles de Llobregat, i nous temporals de vent a finals de mes.
A tot això s’hi suma l’afectació directa de la borrasca Leonardo a Catalunya el 6 de febrer de 2026.
La declaració de zona afectada per una emergència de protecció civil permet als damnificats sol·licitar ajuts gestionats pel Ministeri de l’Interior per danys personals, materials en habitatges i estris, pèrdues en establiments industrials, comercials i de serveis, així com ajuts a les corporacions locals per a la reparació d’infraestructures municipals. També preveu compensacions a persones físiques o jurídiques que hagin prestat béns o serveis durant les emergències.
A més, la declaració obre la porta a altres mesures complementàries per part de diferents departaments del govern espanyol, com beneficis fiscals, bonificacions i exempcions en matèria laboral i de Seguretat Social, ajuts a infraestructures públiques o la tramitació d’obres d’emergència.
L’aplicació definitiva d’aquestes mesures queda condicionada a l’avaluació i acreditació dels danys, en coordinació amb les administracions autonòmiques i locals, i es podrà ampliar un cop es disposi d’una valoració completa de l’impacte de les emergències.
