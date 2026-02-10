Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més de 20 municipis del Montseny i la vall del Llémena reclamen segregar l'aigua mineral de la Llei de Mines del 1973

Subscriuen una moció d'entitats ecologistes perquè l'extracció es reguli amb criteris científics i no econòmics

Representants dels ajuntaments que han subscrit la moció i entitats ecologistes protestant davant una planta embotelladora d'Arbúcies

Xavier Pi / ACN

Xavier Pi / ACN

Arbúcies

Més de 20 municipis del Montseny-Guilleries i la vall del Llémena, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental reclamen segregar l'aigua mineral de la Llei de Mines del 1973. Tots ells han subscrit una moció impulsada per entitats ecologistes que exigeix que l'extracció d'aigua subterrània per part de les embotelladores no es faci "sense límits ni amb concessions gairebé indefinides", sinó que es reguli amb criteris científics. Sobretot, tenint en compte episodis de sequera i que aquest model, sostenen les entitats, comporta que "hi hagi més fonts que deixin de rajar i rieres amb cabals cada cop més reduïts". La intenció ara és anar al Parlament a demanar que pressioni el Congrés per dur a terme el canvi legislatiu.

