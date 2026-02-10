Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
Els lladres van intentar baixar-la amb un trineu fins a Queralbs i no se sap si la van deixar o se'ls va escapar
Uns lladres van robar diners en efectiu i una caixa forta d’uns 300 quilos de pes de l’hotel del santuari de la Vall de Núria la nit de diumenge a dilluns, sense que ningú sentís cap soroll, segons ha avançat 3Cat i han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'ACN. Segons els primers indicis, els lladres haurien col·locat la caixa forta sobre un trineu amb la intenció d’arrossegar-la fins a Queralbs, l’últim punt accessible amb vehicle. El recorregut entre Núria i Queralbs és d’uns vuit quilòmetres, amb un desnivell de 800 metres, i actualment presenta trams coberts de neu i gel. No se sap si va ser voluntari o accidental, però al cap d'uns 500 metres la caixa es va estimbar fins a un punt d'accés difícil on encara és a hores d'ara.
Els responsables de l’establiment no es van adonar del robatori fins a primera hora del matí de dilluns, i va ser aleshores quan van avisar els Mossos d'Esquadra. Agents de la policia catalana es van desplaçar fins a la Vall de Núria, un indret on només es pot arribar amb tren cremallera o a peu per un camí de muntanya que, en aquesta època de l’any, només és practicable per a excursionistes experimentats.
Ara investiguen si després d’arrossegar el botí aproximadament mig quilòmetre, els autors del robatori van decidir abandonar-lo i estimbar-lo muntanya avall abans de fugir o bé se'ls va escapar el trineu. Sigui com sigui, la caixa va caure per un terraplè i va quedar aturada en un punt molt complicat d'accedir, a tocar de la via del tren cremallera.
L’accés limitat al recinte i les condicions meteorològiques, amb nevades intenses i un risc d’allau elevat, han marcat tant el robatori com la fugida dels autors i han dificultat que encara no s’hagi pogut recuperar la caixa forta. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar els responsables dels fets.
