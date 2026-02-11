Banyoles restaura la pesquera Mata
Aquesta inversió està englobada dins el Pla de Sostenibilitat Turística amb un cost d’uns 28.000 euros
L’Ajuntament de Banyoles ha presentat la reforma de l’emblemàtica pesquera Mata, una de les més petites de l’Estany i que estava en molt mal estat a causa d’una arrel de plataner que posava en risc la seva estabilitat. Els treballs han permès estabilitzar la pesquera, refer el paviment de l’interior així com posar unes lloses de travertí a la passera d’accés així com conservar la barana original que és abatible per facilitar la pesca amb canya. També s’ha mantingut una singularitat d’aquesta pesquera com és una petita porta de fusta connectada amb l’aigua de l’estany i que s’utilitzava per anar guardant el peix que es pescava. Un cop restaurada, la pesquera Mata es podrà visitar dins el circuit de visites a les pesqueres impulsades per l’Oficina de Turisme. Aquesta inversió està englobada dins el Pla de Sostenibilitat Turística amb un cost d’uns 28.000 euros. Paral·lelament, s’han iniciat els treballs per il·luminar l’exterior de diferents pesqueres de l’estany i que estarà llest abans de l’estiu. En els darrers anys s’han restaurat altres pesqueres com ara la Gimferrer, l’Agustí, la Malagelada i la pesquera número 10 que és la seu de l’Oficina de Turisme.
