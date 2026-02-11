Una campanya solidària d'Oncolliga recapta 4.400 euros per a la recerca del càncer de pròstata
Els fons s’han recaptat amb la venda de pins solidaris en forma de bigoti gràcies a la implicació del teixit comercial i de múltiples agents del territori
La Fundació Oncolliga Girona fa una valoració molt positiva de la campanya Posa’t el Bigoti, que es va tancar a finals de novembre passat amb una gran resposta ciutadana i amb 4.400 euros recaptats per a la recerca del càncer de pròstata.
La iniciativa, inspirada en el moviment internacional Movember, tenia com a objectiu sensibilitzar sobre la salut masculina, donar visibilitat al càncer de pròstata i trencar l’estigma que encara dificulta que molts homes demanin ajuda durant un procés oncològic. Al llarg de tot el mes, la campanya va generar un impacte ampli, transversal i sostingut, tant a nivell informatiu com social.
En total, la campanya ha permès recaptar 7.500 euros gràcies a la venda de 2.060 pins solidaris amb forma de bigoti, distribuïts a través de 79 establiments adherits repartits en 35 municipis de les comarques gironines.
Una part d’aquests fons, 4.400 euros, s’han destinat a finançar un projecte de recerca sobre el càncer de pròstata liderat pel Dr. Josep Comet, cap del Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i investigador de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), centrat en la millora del diagnòstic mitjançant biomarcadors no invasius. La resta, 3.100 euros, serviran per ajudar a sostenir els serveis que l’Oncolliga ofereix a malalts de càncer i familiars.
Una campanya visible arreu del territori
La visibilitat del càncer masculí va ser un dels grans eixos de la campanya. Durant el mes de novembre es van desplegar accions de sensibilització en una vintena de poblacions, amb pancartes informatives, així com publicitat en un autobús urbà, parades de venda de bigotis, i la instal·lació d’un bigoti gegant de macramé en una rotonda d’accés a la ciutat de Girona. A més, el vestíbul de l’Ajuntament de Girona va acollir una exposició informativa amb dades sobre el càncer masculí, reforçant el vessant divulgatiu i de conscienciació de la iniciativa.
La campanya també va comptar amb el suport d’entitats i prescriptors del territori. Es van realitzar accions amb el Bàsquet Girona en el partit contra el FC Barcelona, així com una parada informativa i de venda de pins al pavelló d'Olot.
En l’àmbit comunicatiu, la iniciativa va estar present al podcast Montiliving, centrat en l’actualitat del Girona FC, i va tenir una forta presència als mitjans, amb diverses entrevistes al Dr. Josep Comet a premsa escrita i televisió.
Paral·lelament, es va desplegar una intensa campanya a les xarxes socials, que va comptar amb la col·laboració destacada de l’actor i presentador Quim Masferrer, contribuint a ampliar l’abast del missatge i a normalitzar la conversa sobre la salut masculina.
