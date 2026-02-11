La majoria de centres d'atenció primària s’adhereixen a la Càtedra Girona: Innovació en Salut
Aquesta participació fomentarà l’intercanvi d’idees i metodologies amb l’objectiu de traslladar-les als processos assistencials i contribuir a la millora continuada
L’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona s’ha incorporat a la Càtedra Girona: Innovació en Salut, un espai destinat a compartir coneixements i propostes d’innovació en salut a la demarcació de Girona. Amb l’objectiu de fomentar aquest intercanvi, la Càtedra agrupa entitats de l’àmbit acadèmic, assistencial i empresarial, que aporten la seva visió per promoure activitats de formació, difusió i transferència de coneixement.
L’adhesió de l’atenció primària de l’ICS reforça el paper de la Càtedra com a punt de trobada entre la comunitat universitària, l’entorn sanitari i el teixit empresarial. De fet, l’atenció primària de l’ICS Girona hi té un paper especialment rellevant, atès que és el principal proveïdor d’atenció primària i comunitària a la demarcació de Girona, amb més de 2.300 professionals, 36 centres d’atenció primària (CAP) i 96 consultoris locals, els quals permeten donar cobertura al 68% de la població de la Regió Sanitària Girona. A més, integra els principals dispositius d’atenció urgent, com el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Girona, ubicat al Centre Sanitari Güell, així com diversos punts d’atenció continuada distribuïts pel territori.
La participació de l’atenció primària de l’ICS Girona a la Càtedra Girona: Innovació en Salut es reflectirà mitjançant la implicació de professionals en les reunions i els esdeveniments impulsats per la Càtedra. Aquesta col·laboració activa facilitarà l’intercanvi d’idees amb l’objectiu de traslladar-les als processos assistencials i incrementar la qualitat de l’atenció primària amb noves metodologies que beneficiïn la ciutadania.
Reforç de l'atenció primària
“Formar part de la Càtedra Girona: Innovació en Salut reforça el paper de l’atenció primària de l’ICS Girona com a agent clau del territori. Ens permet compartir coneixement amb diferents institucions i aportar propostes alineades amb les necessitats que detectem a primària”, explica la doctora Ester Fages, gerenta d'Atenció Primària i Comunitària de l'ICS a Girona.
Per la seva banda, la doctora Teresa Puig, directora de la Càtedra, destaca que la incorporació de l’atenció primària de l’ICS “era necessària per tancar el cercle de les entitats assistencials públiques de Girona que hi participen”. “D’aquesta manera, les diferents activitats i propostes d’innovació de la Càtedra també tindran el punt de vista, l’aportació i l’aprovació de primària”, conclou.
La Càtedra Girona: Innovació en Salut es va presentar el mes d’abril de 2025, impulsada per la Universitat de Girona (UdG) en col·laboració amb l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i les empreses Hipra i Esteve Healthcare. Tanmateix, recentment també s'hi ha incorporat l'Eurecat, principal centre tecnològic de Catalunya i una de les organitzacions de recerca privada més grans del sud d'Europa. La Càtedra s’emmarca en un moment estratègic per al sistema de salut a les comarques gironines, amb el projecte del futur Campus de Salut com a màxim exponent.
