La ventada, en directe: suspenen classes i activitats esportives aquest dijous

La Generalitat demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball

Un arbre caigut pel temporal de vent a Mont-roig del Camp en una imatge d'arxiu

Un arbre caigut pel temporal de vent a Mont-roig del Camp en una imatge d'arxiu / ACN

Ariadna González

ACN

Girona

El Meteocat ha anunciat una ventada que, en paraules del cap de l'àrea de predicció, es preveu "de primera categoria". La ventada, ha remarcat, afectarà tot Catalunya amb més o menys mesura. El Govern de la Generalitat va suspendre l’activitat educativauniversitària i esportiva aquest dijous i també la sanitària que no sigui urgent. Demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball.

DIARI DE GIRONA obre un fil informatiu per seguir les últimes afectacions i novetats sobre l'episodi de Vent que travessa Catalunya aquest dijous.

Actualitzar

