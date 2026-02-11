En Directe
La ventada, en directe: suspenen classes i activitats esportives aquest dijous
La Generalitat demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball
El Meteocat ha anunciat una ventada que, en paraules del cap de l'àrea de predicció, es preveu "de primera categoria". La ventada, ha remarcat, afectarà tot Catalunya amb més o menys mesura. El Govern de la Generalitat va suspendre l’activitat educativa, universitària i esportiva aquest dijous i també la sanitària que no sigui urgent. Demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball.
DIARI DE GIRONA obre un fil informatiu per seguir les últimes afectacions i novetats sobre l'episodi de Vent que travessa Catalunya aquest dijous.
Tinc dret a un permís retribuït si no puc arribar a la feina per les ventades?
La Generalitat de Catalunya ha recordat aquest dimecres que els treballadors tenen dret a un permís retribuït si no poden arribar al lloc de feina a causa de l'alerta per risc de vent. El Govern demana evitar els desplaçaments i prioritzar el teletreball davant d’un fenomen meteorològic catalogat com a "risc extrem”. De la mateixa manera, l’Executiu ha suspès activitats educatives i assistencials aquest dijous a tot Catalunya. Des del Departament de Treball han recomanat facilitar el teletreball sempre que sigui possible mentre duri l’episodi. L’article 37.3 g de l'Estatut del Treballador permet un permís de fins a quatre dies anuals per "fenòmens meteorològics adversos".
Rodalies es mantindrà amb limitació de velocitat
Rodalies es manté aquest dijous amb velocitats limitades davant l'alerta pel temporal de vent que s'espera arreu de Catalunya. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que hi haurà marxes blanques de supervisió per certificar la seguretat dels traçats, i ha subratllat que els trens s'interrompran si es detecten alteracions com caiguda d'arbres a les vies o similars. Passa el mateix amb els serveis alternatius per carretera, que es mantenen sota la supervisió del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra, i que s'interrompran en cas que la policia detecti anomalies a les carreteres. Atès que s'espera que l'episodi també tingui incidència dissabte, Parlon no ha descartat que calguin canvis a rues de carnaval.
Ventada "de primera categoria"
El cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assenyalat que la ventada que es preveu és "de primera categoria" i ha afirmat que el de dijous és "el primer plat". De fet, és el primer cop que es fa ús de l'Es-Alert per un episodi de vent.
Envien una ES-Alert
Protecció Civil ha enviat un ES-Alert aquest tarda per informar de les mesures que s’aplicaran. La durada de la resolució que signarà el Govern és des de la mitjanit de dijous fins a les 20 hores del mateix dia.
Suspenen classes i activitats esportives
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha anunciat aquest dimecres la suspensió de l’activitat educativa, universitària i esportiva aquest dijous i també la sanitària que no sigui urgent. El Govern demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball, i aquesta tarda celebrarà una nova reunió per valorar si es prenen mesures addicionals.
