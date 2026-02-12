La caiguda d'un arbre sobre una línia aèria deixa Molló sense electricitat des d'abans de les nou del matí
També es registren problemes de cobertura telefònica
El municipi de Molló està sense electricitat des de tres quarts de nou del matí a causa de les fortes ventades. Segons Endesa, un arbre ha caigut damunt d'una línia aèria i els tècnics estan treballant per retirar-lo i comprovar que no s'hagi malmès cap element. La ratxa màxima de vent s'ha situat als 114 km/h a la zona de Fabert. El municipi també està registrant problemes amb la cobertura de telefonia mòbil i l'Ajuntament ha activat el pla municipal per fortes ventades. Per la seva banda, El Consell Comarcal del Ripollès informa que les barreres del pas a nivell de Ribes/Campelles han caigut a terra pel fort vent i que a Sant Pau de Segúries també tenen problemes amb la telefonia.
L'alcalde de Molló, Josep Coma, ha explicat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que l'episodi de vent està provocant la caiguda de diversos arbres a la xarxa viària i, en alguns casos, ha dit, han estat els mateixos veïns els qui els han hagut de retirar per poder passar.
Tot i que els episodis de vent no són estranys a la zona, l'alcalde ha remarcat que la situació d'aquest dijous té un factor afegit: "Amb les pluges de les últimes setmanes, el terreny està molt moll i facilita la caiguda d'arbres sobre carreteres o sobre infraestructures".
Pel que fa al restabliment del servei d'electricitat, Coma ha denunciat dificultats per contactar amb la companyia elèctrica. "Tot i tenir un telèfon directe per comunicar incidències a la distribuïdora elèctrica, han passat tres hores des que no tenim subministrament i, tot i que he trucat diverses vegades, no ha contestat mai ningú el telèfon", ha explicat. En aquest sentit, ha lamentat que no hagin pogut "donar ni l'avís oficial ni saber si tenien constància del problema o si preveien que tardarien molt en restaurar el servei".
Suspeses les activitats del Dijous Llarder a Ripoll
Des de Ripoll Comerç també han informat a través d'un comunicat que han cancel·lat la programació del Dijous Llarder prevista a la plaça Sant Eudald per "motius de seguretat". La jornada havia previst diverses activitats com ara esmorzars de forquilla, dinars amb menú gras o venda de productes, així com activitats familiars. Arran de l'avís meteorològic i tenint en comptes les condicions previstes per a la les properes hores, Ripoll Comerç ha decidit suspendre totes les activitats programades a l'exterior "per no posar en risc assistents, paradistes i participants". Tot i això, recorden que la celebració es manté als bars i restaurants.
