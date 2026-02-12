Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Empresariat Cerdanya reclama tenir en compte la realitat del Pirineu en la gestió de situacions meteorològiques adverses

L'entitat denuncia que la presa de decisions "centralitzada" paralitza l'activitat econòmica i turística de la zona

Un autocar aturat davant l'estació de tren de Puigcerdà per recollir els usuaris de l'R3 que opten pel transport alternatiu per carretera

Un autocar aturat davant l'estació de tren de Puigcerdà per recollir els usuaris de l'R3 que opten pel transport alternatiu per carretera / Albert L. Cobo / ACN2 / ACN

ACN

ACN

Puigcerdà

Empresariat Cerdanya reclama que es tingui en compte la realitat del Pirineu a l'hora de gestionar situacions meteorològiques adverses, com ara la de les ventades que aquest dijous estan afectant diferents punts del país. L'entitat afirma en un comunicat que el fet que es prenguin decisions de forma "centralitzada" comporta la paralització de l'activitat econòmica i turística de la zona. Tot plegat, al·leguen, sense comprendre que les comarques de muntanya tenen unes "condicions pròpies". Així, afirmen, fent referència a dades oficials d'AEMET, que els fenòmens meteorològics d'aquest dijous són habituals a la zona i es poden gestionar amb criteri tècnic i territorial. Malgrat això, lamenten, "s'ha imposat un tancament total de l'activitat".

Des d'Empresariat Cerdanya asseguren que aquesta paralització provoca impactes visibles, com ara el de grups escolars tancats als hotels, visitants que abandonen anticipadament el territori, serveis turístics aturats i hospitals a mig gas. "Aquesta gestió penalitza el territori, genera desconfiança en el sistema d'alertes i posa en perill sectors clau com el turisme d'hivern", afirma la vicepresidenta d’Empresariat Cerdanya, Mireia Vila.

L'entitat reclama "decisions proporcionades, rigoroses i adaptades a la realitat pirinenca, evitant tancaments indiscriminats que afecten la ciutadania i l'economia local", segons han expressat en un comunicat.

