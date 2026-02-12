Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferit greu un home a Sant Pau de Segúries en desprendre’s un voladís per les ventades

Els Bombers l’han atès en una primera assistència i, posteriorment, el SEM l’ha evacuat a l’Hospital Trueta

Les imatges dels efectes de la ventada a les comarques gironines

Vidreres C-63 Caiguda marquesina i cartells de la carretera pel fort vent / DdG / DDG

Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Pau de Segúries

Un home ha resultat ferit greu en caure-li un voladís a sobre a la cama durant l'episodi de fortes ventades al Ripollès.

El succés ha tingut lloc cap a un quart de deu del matí al carrer de Pompeu Fabra de Sant Pau de Segúries.

A la zona s'hi han desplaçat els Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra.

Els Bombers han atès l'home en una primera assistència i, posteriorment, el SEM l’ha evacuat a l’Hospital Trueta en estat greu. Per aquest servei, han activat tres ambulàncies.

