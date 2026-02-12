Ferit greu un home a Sant Pau de Segúries en desprendre’s un voladís per les ventades
Els Bombers l’han atès en una primera assistència i, posteriorment, el SEM l’ha evacuat a l’Hospital Trueta
Un home ha resultat ferit greu en caure-li un voladís a sobre a la cama durant l'episodi de fortes ventades al Ripollès.
El succés ha tingut lloc cap a un quart de deu del matí al carrer de Pompeu Fabra de Sant Pau de Segúries.
A la zona s'hi han desplaçat els Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra.
Els Bombers han atès l'home en una primera assistència i, posteriorment, el SEM l’ha evacuat a l’Hospital Trueta en estat greu. Per aquest servei, han activat tres ambulàncies.
