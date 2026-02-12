Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un incendi en un pis a Puigcerdà deixa tres ferits i força el desallotjament del bloc

Una persona s'ha confinat a dins de casa seva arran del foc

Els Bombers davant l'edifici de Puigcerdà on hi ha hagut l'incendi. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Puigcerdà

Un incendi en un pis a Puigcerdà ha acabat amb tres ferits i ha provocat el desallotjament de tot el bloc.

Els Bombers s'han mobilitzat amb cinc dotacions fins a l'edifici de planta baixa més tres a Puigcerdà cap a un quart de vuit del matí. A causa del foc, una persona ha quedat confinada a l’interior del seu domicili i la resta de veïns han estat desallotjats.

Els bombers durant l'incendi. / Bombers de la Generalitat

Arran del succés, hi ha hagut tres persones ferides per inhalació de fum. Totes tres en estat de poca gravetat i el SEM les ha evacuat amb dues ambulàncies a l’Hospital de la Cerdanya. En el succés també hi han treballat la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.

