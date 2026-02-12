L'aeroport de Girona baixa al gener després de dos anys de creixement
La terminal de Vilobí suma 35.462 passatgers (un 8,2% menys) i 1.292 operacions, mentre El Prat bat un nou rècord mensual amb 3,8 milions de viatgers.
L’aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el gener del 2026 amb 35.462 passatgers, un 8,2% menys que el mateix mes del 2025, segons el balanç mensual d’Aena. En paral·lel, l’activitat d’operacions també recula, i el descens s’estén a altres aeroports catalans d’aviació general com Reus i Sabadell, mentre Barcelona-El Prat marca un nou rècord mensual de viatgers.
L’aeroport gironí ha comptabilitzat 35.462 passatgers durant el gener. Pel que fa als enlairaments i aterratges, s’hi han efectuat 1.292 operacions, un 3,9% menys que el gener del 2025.
En perspectiva, la sèrie dels últims mesos de gener mostra un cicle de fort creixement fins al 2025 i una correcció aquest 2026. L’aeroport de Girona-Costa Brava va tancar el gener del 2023 amb 14.320 passatgers; va pujar fins als 28.152 el gener del 2024 i va arribar als 38.634 el gener del 2025. Amb els 35.462 passatgers d’aquest any, el registre queda per sota del màxim de l’any passat, però continua clarament per sobre dels nivells del 2023 i del 2024.
També el termòmetre d’operacions reflecteix aquesta volatilitat hivernal: el gener del 2024 es van comptabilitzar 856 moviments, mentre que el gener del 2025 es va pujar fins a 1.344 (un 57% més, segons Aena), abans del descens moderat d’aquest gener. Sense sortir de les dades, el patró apunta a una recuperació molt marcada del trànsit d’hivern fins al 2025 i a una correcció posterior, que pot estar lligada a canvis en la programació i en la intensitat de l’oferta en temporada baixa.
Reus i Sabadell també tanquen el mes a la baixa
L’Aeroport de Reus ha gestionat al gener 1.062 moviments d’aeronaus, un 16,8% menys que el mateix mes del 2025. Pel que fa als passatgers, ha registrat 589 usuaris, un 57,3% menys.
A l’Aeroport de Sabadell, l’activitat s’ha situat en 4.209 operacions (un 15,4% menys) i 263 passatgers (un 14,3% menys). Aena assenyala que la meteorologia adversa ha afectat notablement l’operativa de Reus i Sabadell, on a l’hivern predomina l’aviació general i les escoles de pilots.
El Prat bat rècord mensual i creix en càrrega
El Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha tancat el gener amb 3.806.895 passatgers, un 3% més que el 2025 i un nou rècord mensual. D’aquest total, 2.823.856 viatgers van volar en trajectes internacionals (un 4,8% més) i 971.749 en vols nacionals (un 1,9% menys). En operacions, l’aeroport ha gestionat 24.537 moviments, un 0,2% menys.
En càrrega, Barcelona-El Prat ha transportat 15.611 tones, un 16,5% més que el gener del 2025, i també ha assolit un rècord mensual. En el conjunt del Grup Aena, el primer mes del 2026 es tanca amb 25.830.159 passatgers (un 3,3% més), 221.194 moviments d’aeronaus (un 0,7% menys) i 115.876 tones de mercaderies (un 7,1% més).
