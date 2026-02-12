Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
VentadaFerit greu pel ventdades aeroport GironaTaxa de residusGirona DelíciaGirona FC
instagramlinkedin

L'Associació Iris fa una donació destinada a accions formatives a Pediatria del Trueta

L'entitat solidària per a la investigació del càncer infantil també ha fet un donatiu a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona

Donació a l'hospital Josep Trueta.

Donació a l'hospital Josep Trueta. / ICS Girona

Laura Teixidor

Laura Teixidor

Girona

L’Associació Iris per a la investigació del càncer infantil i les malalties pediàtriques ha fet una donació a l'hospital Josep Trueta de 14.500 euros, que es destinaran a activitats formatives dels professionals del Servei de Pediatria del centre.

Aquesta quantitat suposa la meitat dels 29.000 euros recaptats per l’associació durant 2025 a través de diverses accions solidàries, donacions de particulars, el suport d’altres famílies que han viscut el càncer de prop, així com la col·laboració d’associacions, organismes, entitats locals i empreses. L’altra meitat s’ha destinat a l’hospital Vall d’Hebron per a la investigació del càncer infantil.

La donació permetrà reforçar l’expertesa dels professionals de l’àrea de pediatria del Trueta, amb l’objectiu de continuar oferint una atenció assistencial de màxima qualitat als infants que ho necessitin.

L’Associació Iris va néixer arran de l’experiència d’una nena diagnosticada de càncer l’any 2022. Després d’un llarg procés oncològic i quirúrgic, la família de la petita, juntament amb el doctor Ramon Brugada, cap del Servei de Cardiologia del Trueta, van fundar l’entitat amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació de les malalties pediàtriques a l’Hospital Trueta, i del càncer infantil a la Vall d’Hebron (VHIR). Sense despesa de personal ni d’estructura, totes les donacions de l’associació es destinen íntegrament a aquests objectius.

Activitats per al Dia Internacional del Càncer Infantil

De forma paral·lela, amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil (DICI), que es commemora aquest diumenge, l’Afanoc (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya) posa de relleu el lema Acompanyem-nos per donar visibilitat a la xarxa vital de professionals (sanitaris, psicòlegs, treballadors socials...), voluntariat, docents i famílies que fa possible que la vida continuï quan arriba un diagnòstic de càncer en la infància o la joventut.

Amb motiu d’aquesta commemoració s’organitzaran diverses accions arreu del territori amb l’objectiu de donar visibilitat a la tasca que realitza l’Afanoc. En el cas de Girona, aquest dimecres van organitzar una parada informativa i de marxandatge a l'hospital Trueta.

Notícies relacionades i més

Des de l'octubre del 2024 que l'Afanoc té una seu a Girona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents