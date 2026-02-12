Poc vent a la ciutat de Girona: una ciutat a mig gas
Poc trànsit, comerços i centres sanitaris buits, i parcs infantils amb força activitat davant el tancament de les escoles
O.P./S.Coll/E.Batlle
La gran bandera catalana de la plaça Catalunya gairebé no es mou, ni tampoc les branques dels arbres del costat. Al parc infantil, molts avis amb els seus nets que avui no han anat a l'escola a causa de l'alerta que ha suspès l'activitat docent a tot el país. Algun pare, fins i tot es preparava per fer una ruta en bicicleta amb els seus fills cap a Sant Daniel. A pocs metres d'allà, el CAP del carrer Santa Clara mostrava una imatge de tranquil·litat poc habitual, perquè s'havien suspès totes les visites no urgents. Als carrers de la ciutat, hi circulaven pocs cotxes i alguns repartidors de paqueteria admetien que avui anirien molt més ràpid a completar la ruta prevista. Els comerços del centre de la ciutat estan inusualment buits. Les incidències pel que alguns van anunciar com la ventada més important dels últims quinze anys, es concentren sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la província de Girona, les principals afectacions han estat sobretot a Rodalies, que ha suspès el servei per la caiguda d'arbres a la via.
A Figueres, capital de l'Alt Empordà i de la tramuntana, es viu aquest dijous una imatge inèdita, que no es donava des de la pandèmia, amb els seus tres mercats buits, sense cap parada. L'alerta ha obligat a suspendre el mercat de la roba del passeig Nou i els dos mercats de la fruita i la verdura de les places del Gra i de Catalunya. Aquest fet ha generat desconcert entre alguns clients habituals, sobretot gent gran, que no estaven al corrent d'aquesta suspensió, malgrat els avisos generats en el dia d'ahir sobre aquesta ventada que, a mig matí, encara no havia fet acte de presència a la ciutat. Gent amb el cabàs a la mà o estirant el carret d'anar a comprar han estat protagonistes d'una situació que contrastava amb els tres espais buits, ocupats pels vianants que transiten d'un costat a l'altre de cada plaça.
La ventada si que s'ha notat amb més força a les comarques interiors, com el Ripollès i la Garrotxa. La pitjor part se l'ha endut un veí de Sant Pau de Segúries, que ha resultat ferit greu en caure-li un voladís a sobre a la cama. A Molló, on s'han registrat ratxes superiors als 100 km/h un arbre ha caigut sobre una línia elèctrica i ha deixat el municipi sense llum.
A Blanes, s'ha registrat unes ràfegues de vent de 90 km/h, el que és poc habitual al municipi. A estat a les quatre de la matinada, quan s'ha registrat el moment "àlgid" de l'episodi de vent al municipi, segons ha informat el cap de Protecció Civil, Xavier Benet. Això ha provocat una desena d'incidències com ara la caiguda del tendal d'un establiment. A la comarca de la Selva s’han registrat caigudes d’arbres a Lloret de Mar, on un exemplar de grans dimensions ha caigut al carrer de Narcís Macià Domènech. També s'han registrat incidents a Sant Hilari Sacalm, Maçanet, Holstaric, Caldes de Malavella, entre altres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
- Provoca un accident per conduir temeràriament a Quart i acaba denunciat penalment per triplicar el màxim d'alcoholèmia
- L'impacte de la vaga de docents a les escoles: 'Només han vingut el 25% dels alumnes
- La ventada, en directe: suspenen classes i activitats esportives aquest dijous