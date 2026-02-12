Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ventada a Girona: les ratxes més fortes arribaran a partir del migdia

Alerta també per fort onatge en punts de la Costa Brava central i nord

El fort vent afectarà més intensament punts de la província de Girona.

El fort vent afectarà més intensament punts de la província de Girona. / ARXIU

Les ventades s’intensificaran a partir del migdia d'aquest dijous a les comarques de Girona. Segons Protecció Civil, les ratxes més fortes es desplaçaran cap al nord-est del país, amb especial incidència al Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà. A la tarda, s’espera una disminució progressiva de la intensitat.

Protecció Civil de la Generalitat manté la fase d’alerta del Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT), d’acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya.

Aquest dijous al matí, el Comitè Tècnic del pla s’ha tornat a reunir per analitzar l’evolució de l’episodi, que assolirà les ratxes més fortes en les properes hores a la zona metropolitana de Barcelona. D’altra banda, es manté la prealerta del Pla PROCICAT per fort onatge a la Costa Brava central i nord.

D'altra banda, es manté la suspensió d’activitats i la limitació de la mobilitat establertes per resolució, així com el tancament d’espais naturals, parcs i jardins urbans. Protecció Civil insisteix a extremar la prudència en les activitats a l’exterior, sobretot pel risc de caiguda d’elements de mobiliari urbà, objectes a façanes i balcons, i també de branques o arbres.

