Ventada a Girona: ratxes de més de 100 km/h fan caure arbres a les vies i aturen trens

Els Bombers han atès 54 avisos a tota la Regió de Girona des de la mitjanit i fins aquest dijous a les nou del matí

La caiguda de la tuia a la bassa de la Farga d'Arbúcies pel fort vent.

La caiguda de la tuia a la bassa de la Farga d'Arbúcies pel fort vent. / ajuntament d'Arbúcies

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

La ventada, amb ratxes que s’han acostat als 100 km/h, ha fet caure arbres i diversos elements a les vies. Els Bombers han atès 5 avisos a tota la Regió des de la mitjaniti fins aquest dijous a les nou del matí.

La majoria de serveis han estat per caigudes d’arbres a carrers i carreteres, però també per elements despresos a la via pública, teulades i altres estructures. En alguns punts del litoral, a més, el vent ha fet volar pèrgoles i altres elements.

A primera hora del matí encara hi havia serveis oberts. Per exemple, a la comarca de la Selva s’han registrat caigudes d’arbres a Lloret de Mar, on un exemplar de grans dimensions ha caigut al carrer de Narcís Macià Domènech, i també a Sant Hilari Sacalm. A partir de llavors s'han anat concentrant també a Maçanet, Holstaric, Caldes de Malavella, entre altres.

La Selva

Les ratxes més elevades s’han concentrat a les comarques de la Selva, el Ripollès i l’Alt Empordà, on s’han superat els 100 km/h: a Molló s'ha registat una ràfega de 114,48km/h; a Portbou s’han assolit 99 km/h i a Viladrau, 94,68 km/h.

La ventada també ha deixat cops destacables a punts de l’interior, com Girona, amb 56,52 km/h, o Anglès, amb 77,6 km/h, zones menys habituades a ratxes tan fortes.

A Girona ciutat s’han registrat quatre afectacions durant la matinada. Entre elles, un pal elèctric al carrer Guipúscoa, un arbre caigut a la passera de Fontajau i un altre a la carretera de Sant Gregori. També han caigut i han quedat tombades algunes tanques del parc de la Devesa, segons l’Ajuntament.

Arbúcies, Blanes, Aiguaviva (Gironès) i Lloret de Mar són alguns dels municipis amb més sortides. A Blanes, per exemple, han volat tendals i carpes desfermades de la base, s’han trencat pals de subjecció i també han caigut a terra mobiliari de terrasses, tanques i motos, segons informa el consistori. En aquesta vila s'han registrat ratxes que han assolit els 75 km/h.

Circulació de trens aturada

La caiguda d’arbres també ha obligat a interrompre la circulació de trens de l''R11 entre Girona i Maçanet-Massanes. i l'R1 entre Blanes i Maçanet. A banda, segons Rodalies, totes les línies poden patir demores per la limitació de velocitat a 80 km/h.

A l’AP-7 també s’han tallat dos carrils entre Llers i Pont de Molins en sentit nord per regular el trànsit. A més, pel fort vent, s’ha restringit el pas de camions cap a França.

Previsió

El vent guanya intensitat aquest matí i la previsió és que les ratxes més fortes arribin al seu màxim en les pròximes hores. Al Pirineu gironí, però, el pic s’espera entre mig matí i migdia, segons informa el Meteocat.

La borrasca Nils va portar aquest dimecres la Generalitat a cancel·lar classes i cites mèdiques pel vent extrem.

Des de dimecres, els municipis van començar a preparar-se amb tancament de parcs i zones sobretot amb presència d'arbres per evitar ensurts. Un exemple són Olot, Figueres, Girona, entre altres. A Olot per exemple, s'ha registat una ratxa màxima cap a dos quarts de quatre de la matinada uqe ha assolit els 47,9km/h. La Garrotxa és una de les zones on es reforçarà la ventada en les properes hores.

La Policia Municipal d'Olot fent el tancament dels espais per l'alerta de fortes ventades

La Policia Municipal d'Olot fent el tancament dels espais per l'alerta de fortes ventades / ajuntament d'Olot

