Ventada a Girona: ratxes de més de 100 km/h fan caure arbres a les vies i aturen trens
Els Bombers han atès 54 avisos a tota la Regió de Girona des de la mitjanit i fins aquest dijous a les nou del matí
La ventada, amb ratxes que s’han acostat als 100 km/h, ha fet caure arbres i diversos elements a les vies. Els Bombers han atès 5 avisos a tota la Regió des de la mitjaniti fins aquest dijous a les nou del matí.
La majoria de serveis han estat per caigudes d’arbres a carrers i carreteres, però també per elements despresos a la via pública, teulades i altres estructures. En alguns punts del litoral, a més, el vent ha fet volar pèrgoles i altres elements.
A primera hora del matí encara hi havia serveis oberts. Per exemple, a la comarca de la Selva s’han registrat caigudes d’arbres a Lloret de Mar, on un exemplar de grans dimensions ha caigut al carrer de Narcís Macià Domènech, i també a Sant Hilari Sacalm. A partir de llavors s'han anat concentrant també a Maçanet, Holstaric, Caldes de Malavella, entre altres.
La Selva
Les ratxes més elevades s’han concentrat a les comarques de la Selva, el Ripollès i l’Alt Empordà, on s’han superat els 100 km/h: a Molló s'ha registat una ràfega de 114,48km/h; a Portbou s’han assolit 99 km/h i a Viladrau, 94,68 km/h.
La ventada també ha deixat cops destacables a punts de l’interior, com Girona, amb 56,52 km/h, o Anglès, amb 77,6 km/h, zones menys habituades a ratxes tan fortes.
A Girona ciutat s’han registrat quatre afectacions durant la matinada. Entre elles, un pal elèctric al carrer Guipúscoa, un arbre caigut a la passera de Fontajau i un altre a la carretera de Sant Gregori. També han caigut i han quedat tombades algunes tanques del parc de la Devesa, segons l’Ajuntament.
Arbúcies, Blanes, Aiguaviva (Gironès) i Lloret de Mar són alguns dels municipis amb més sortides. A Blanes, per exemple, han volat tendals i carpes desfermades de la base, s’han trencat pals de subjecció i també han caigut a terra mobiliari de terrasses, tanques i motos, segons informa el consistori. En aquesta vila s'han registrat ratxes que han assolit els 75 km/h.
Circulació de trens aturada
La caiguda d’arbres també ha obligat a interrompre la circulació de trens de l''R11 entre Girona i Maçanet-Massanes. i l'R1 entre Blanes i Maçanet. A banda, segons Rodalies, totes les línies poden patir demores per la limitació de velocitat a 80 km/h.
A l’AP-7 també s’han tallat dos carrils entre Llers i Pont de Molins en sentit nord per regular el trànsit. A més, pel fort vent, s’ha restringit el pas de camions cap a França.
Previsió
El vent guanya intensitat aquest matí i la previsió és que les ratxes més fortes arribin al seu màxim en les pròximes hores. Al Pirineu gironí, però, el pic s’espera entre mig matí i migdia, segons informa el Meteocat.
La borrasca Nils va portar aquest dimecres la Generalitat a cancel·lar classes i cites mèdiques pel vent extrem.
Des de dimecres, els municipis van començar a preparar-se amb tancament de parcs i zones sobretot amb presència d'arbres per evitar ensurts. Un exemple són Olot, Figueres, Girona, entre altres. A Olot per exemple, s'ha registat una ratxa màxima cap a dos quarts de quatre de la matinada uqe ha assolit els 47,9km/h. La Garrotxa és una de les zones on es reforçarà la ventada en les properes hores.
Subscriu-te per seguir llegint
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
- Provoca un accident per conduir temeràriament a Quart i acaba denunciat penalment per triplicar el màxim d'alcoholèmia
- L'impacte de la vaga de docents a les escoles: 'Només han vingut el 25% dels alumnes
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil