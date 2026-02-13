Assalten i agredeixen un home a Ripoll per robar-li 530 euros i la targeta
Els Mossos detenen l'agressor mitja hora després anant en bicicleta i recuperen el botí
Un home va acabar ferit de matinada al centre de Ripoll després de patir un robatori violent quan tornava cap a casa. Els fets van passar la nit del 8 de febrer, cap a dos quarts de cinc del matí, quan un testimoni va trucar als serveis d’emergència en veure una persona estirada a terra al carrer del Prat.
La víctima presentava un cop al pòmul i al nas i va explicar als Mossos d'Esquadra que minuts abans havia coincidit amb el presumpte agressor en un bar de la població. Tot i que no es coneixien, en sortir i emprendre el camí de tornada, l’home l’hauria abordat al carrer, l’hauria colpejat i li hauria robat 530 euros i una targeta bancària, abans de fugir.
Amb la descripció facilitada, una patrulla dels Mossos va iniciar la recerca i va aconseguir localitzar el sospitós mitja hora més tard. Circulava en bicicleta pel Pont de l’Arquet. En l’escorcoll, els agents li van trobar els 530 euros a la butxaca dels pantalons i, entre les seves pertinences, també hi havia una targeta bancària que corresponia a la víctima, segons el cos policial.
Davant les evidències, els Mossos van arrestar l'home de 42 anys per un delicte de robatori amb violència i intimidació. L’endemà, el detingut va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Ripoll.
