El Col·legi de la Psicologia de Girona premia un estudi sobre el malestar docent
La recerca té com a finalitat identificar tant les principals causes del malestar a secundària com les propostes que, segons el propi personal educatiu, poden contribuir a millorar el seu benestar
El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) ha fet públic el veredicte de la primera edició del Premi COPC de la Secció de Psicologia de l’Educació 2026, una iniciativa que neix amb l’objectiu de reconèixer, promoure i difondre la tasca professional, acadèmica i investigadora en aquest àmbit.
El primer premi, dotat amb 1.000 euros, ha estat concedit al Dr. Àngel Guirado Serrat, president de la Delegació Territorial de Girona del COPC, i a Jordi Fernández Serra, coordinador del Grup de Treball Neurodiversitat i Conducta en l’Àmbit Educatiu (Girona), per la seva recerca Estudi sobre els factors psicoemocionals que afecten el benestar dels i les professionals de l’educació secundària a Catalunya. Una visió des de la perspectiva de gènere.
El treball té com a objectiu identificar les principals causes del malestar docent a l’educació secundària, així com recollir les propostes que, segons el mateix professorat, poden contribuir a millorar el seu benestar. L’estudi també analitza les implicacions que aquestes conclusions poden tenir, a mitjà i llarg termini, tant per a la pràctica psicològica com per a la política educativa.
El segon premi, dotat amb 500 euros, ha estat atorgat a la psicòloga Hakima Arakraki Bakoh pel treball Programa de psicoeducació digital i benestar emocional en l’adolescència. La recerca planteja un model d’intervenció psicoeducativa preventiva orientat a promoure el benestar digital i emocional de l’alumnat adolescent. L’objectiu és facilitar la presa de consciència sobre l’ús de pantalles, fomentar una relació més equilibrada amb els dispositius digitals i afavorir l’adquisició d’hàbits saludables en el context educatiu.
El tercer premi, dotat amb 300 euros, ha quedat desert en aquesta primera edició.
Els guardons, ratificats per la Junta de Govern del COPC, han estat concedits per un jurat integrat per Olga Piazuelo Ferrer, presidenta de la Secció d’Educació; Carme Civit Ruiz, tresorera de la Secció; i Flavio Castiglione Méndez, vocal de la mateixa secció.
