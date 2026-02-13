Endesa reforçarà el servei de llum a la Vall d'Hostoles amb una nova línia entre Santa Pau i Sant Feliu de Pallerols
Els alcaldes dels pobles afectats celebren que amb l'obra s'acabaran els talls "recurrents" als seus municipis
Endesa reforçarà el servei de llum a la Vall d'Hostoles amb una nova línia que connectarà Santa Pau amb Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa). Segons ha explicat a l'ACN l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, l'obra servirà per posar fi als talls "recurrents" que tenien tant a les Planes com a Sant Feliu. Tot plegat s'ha desencallat després d'una reunió a tres bandes entre la companyia, els pobles afectats i el Departament d'Empresa. En la trobada, Puig ha explicat que la companyia ha començat a tramitar els permisos necessaris per fer la nova línia que s'espera que es construeixi entre aquest any i el que ve. A banda, Endesa també farà millores en altres línies com la del Brugent, que surt des de la subestació de Bescanó (Gironès).
Des de les Planes d'Hostoles es mostren "satisfets" que s'hagi atès una petició que havien reivindicat des de feia temps. La nova línia no serà la que doni servei permanent a les Planes d'Hostoles, sinó que el que farà serà assegurar el servei en cas que la de Susqueda, que és la que alimenta el municipi tingui alguna incidència. Des de les Planes i Sant Feliu s'han queixat repetidament pels talls que tenien, si bé Endesa ha respost a les incidències amb menys temps del que la llei els obliga.
Ara, amb aquesta actuació, es podrà reforçar les infraestructures, tancant una anella elèctrica que redundarà en la seguretat del subministrament pels dos pobles de la Vall d'Hostoles. Puig dona per fet que els talls es reduiran o desapareixeran i diu que és una "necessitat pel poble".
El passat 27 de gener, uns 500 veïns de les Planes d'Hostoles i Sant Feliu van quedar sense subministrament durant més de tres hores, fet que van denunciar els alcaldes més manteniment i una reunió amb el Govern i la companyia per posar fil a l'agulla al compromís de la nova línia.
