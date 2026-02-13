Rodalies manté 33 trams de limitació de velocitat a les comarques gironines
Adif retoca les restriccions a la Selva i el Maresme: es passa d’un fre de 13,4 km a quatre punts que sumen 1,6 km, tot i que Renfe manté la llançadora i el bus
A partir de dilluns vinent, la xarxa ferroviària catalana incorporarà 193 trams amb Limitació Temporal de Velocitat (LTV), deu més que aquesta setmana, segons el document setmanal d’Adif. El focus, però, a les comarques gironines és que Girona manté els 33 trams que ja tenia, amb canvis puntuals en alguns segments.
El moviment més rellevant per al territori és el del corredor de la Selva: el tram entre Maçanet-Massanes i Blanes deixa enrere una limitació generalitzada que afectava 13,4 quilòmetres a 30 km/h. En el seu lloc, Adif substitueix aquella restricció per quatre LTV que, en conjunt, afecten 1,6 quilòmetres de via dins un espai de 5,4 quilòmetres. El canvi permet que, a la resta del trajecte, els trens puguin circular a una velocitat superior i, per tant, millorin els temps de viatge.
Aquesta reducció de l’afectació s’explica perquè una de les trinxeres en mal estat s’ha reparat, mentre que en d’altres punts s’hi continua treballant. Tot i l’alleujament, Renfe ha indicat que, de moment, es mantindrà el servei de tren llançadora i el bus complementari entre Maçanet-Massanes i Blanes (R1 i RG1).
En paral·lel, el document també reflecteix que, arreu del país, alguns trams desapareixen perquè s’han completat obres que permeten recuperar la normalitat. Entre els exemples hi ha un segment entre Portbou i Llançà (R11 i RG1) on s’ha reparat una trinxera que afectava uns 200 metres de via.
Per demarcacions, Barcelona concentrarà el volum més gran de trams amb LTV (99), seguida de Tarragona (47). Girona es manté estable amb 33, mentre que Lleida puja fins a 14. El document d’Adif, d’ús intern per al personal ferroviari, especifica on cal reduir la velocitat, a quina marxa i per quin motiu, i es revisa setmanalment segons l’estat de la infraestructura i les reparacions fetes.
