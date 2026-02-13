El mal temps no afluixa i obliga a suspendre rues de carnaval a la Costa Brava
Llançà trasllada els actes als dies 28 de febrer i 1 de març i Sant Feliu de Guíxols passa la rua a divendres 20; a Portbou ja s’han registrat 88,9 km/h
El cop de vent del nord i la previsió de mal temps han començat a alterar el calendari del Carnaval a la Costa Brava. Llançà i Sant Feliu de Guíxols han anunciat canvis de dates per seguretat i per evitar que la meteorologia faci inviable la festa, mentre el Meteocat manté avisos de perill per vent per a divendres i, sobretot, per a dissabte.
El primer municipi a moure fitxa ha estat Llançà, que ha decidit traslladar el Carnaval 2026 previst inicialment per als dies 14 i 15 de febrer. Segons el comunicat, el canvi es fa per motius meteorològics i amb el consens de totes les colles participants, pensant en la seguretat i perquè la gent pugui gaudir de la festa “com es mereix”.
Les noves dates seran dissabte 28 de febrer de 2026 i diumenge 1 de març de 2026, el que permet guanyar marge i evitar el cap de setmana que es preveu més complicat per vent.
A Sant Feliu de Guíxols, l’organització també ha optat per ajornar la rua. La Rua de Carnaval prevista per a aquest divendres 13 de febrer de 2026 es trasllada a divendres 20 de febrer per “mal temps continuat” i per les “males previsions”. El comunicat remarca que la pluja persistent està dificultant els preparatius i l’organització: des del moviment de carrosses fins a la logística d’ambulàncies, seguretat i desplaçaments de les colles, a més del risc de malmetre decorats i disfresses.
Tot i l’ajornament de la rua, els organitzadors indiquen que es manté el ball al Guíxols Arena en ser un espectacle a l’interior. Per a aquest divendres, també es manté el Ball del Tongo, amb DJ Dolça i Wasa Corporation, a les 23.30 h a l’envelat del Guíxols Arena. En canvi, se suspenen els autobusos llançadora gratuïts per pujar al recinte.
Avisos del Meteocat per vent i cap de setmana amb més risc
En paral·lel als canvis de calendari, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté actius els avisos de Situació Meteorològica de Perill (SMP) per vent per a divendres 13 i dissabte 14 de febrer. Dissabte és el dia que concentra el risc més alt, amb un perill màxim 4/6 i la possibilitat de superar el llindar de ratxa de 25 m/s (uns 90 km/h) en alguns punts del país. Per a divendres, el perill màxim és 3/6, amb llindar de ratxa >20 m/s (uns 72 km/h).
El Meteocat també adverteix que, al Pirineu, el vent pot anar acompanyat de torb, és a dir, neu aixecada i arrossegada pel vent, que pot crear una “boira blanca” i reduir molt la visibilitat a la muntanya.
Previsió i dades de divendres: Portbou, el punt més exposat
A la costa gironina, la previsió apunta que el vent es reforçarà especialment dissabte, sobretot entre el matí i la tarda. En la predicció municipal, per exemple, Roses podria arribar a valors sostinguts d’uns 55–57 km/h en les hores centrals del dia (velocitat de vent, no ratxa). Al Baix Empordà, Palafrugell podria enfilar-se fins als 44 km/h i Castell d’Aro fins als 34 km/h, amb un repunt nocturn que podria arribar als 38 km/h.
Pel que fa a les dades registrades ahir divendres, els valors provisionals de la xarxa automàtica XEMA situen Portbou al capdavant amb una ratxa màxima de 88,9 km/h de matinada. En altres punts de la costa, els registres han estat força més moderats a primera hora, com Roses (25,6 km/h), Palafrugell (26,6 km/h) i Castell d’Aro (19,4 km/h).
Amb l’episodi encara en evolució i amb el dissabte com a jornada potencialment més complicada, la recomanació és seguir els avisos oficials i extremar la prudència, especialment en activitats a l’aire lliure i en zones exposades del litoral.
Alerta per fort onatge a l’Alt i el Baix Empordà
Protecció Civil ha activat aquest divendres l’alerta per fort onatge al cap de setmana a l’Alt i el Baix Empordà, amb onades que poden superar els quatre metres. Demana extremar la precaució i evitar apropar-se a espigons o a zones on trenquin les onades, en un episodi d’onatge de component nord, segons ha informat a les xarxes socials.
En paral·lel, es manté activada l’alerta del pla VENTCAT pel segon pic de l’episodi de vent, previst entre la tarda de divendres i dissabte. El Meteocat pronostica ratxes de fins a 72 km/h a partir de les 13 h d’aquest divendres a comarques del Pirineu, Ponent, Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb un vendaval més intens dissabte a bona part de Catalunya i amb continuïtat fins a la matinada de diumenge.
També està en fase de prealerta el pla NEUCAT per la previsió de nevades intenses entre la una del migdia de divendres i última hora de la tarda de dissabte, especialment a la Vall d’Aran i, amb menys intensitat, a l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. Per la seva banda, l’Aemet manté avisos taronges a Catalunya per vent i onatge, i grocs per nevades.
Amb l’episodi encara en evolució i el dissabte com a jornada potencialment més complicada, es recomana seguir els avisos oficials i extremar la prudència, sobretot en activitats a l’aire lliure i en zones exposades del litoral.
