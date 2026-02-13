El Trueta comença a fer intervencions de neurocirurgia de columna per via endoscòpica
És una tècnica mínimament invasiva per al tractament de determinades hèrnies discals
L'hospital Josep Trueta de Girona ha començat a fer intervencions de neurocirurgia de columna per via endoscòpica. És una tècnica mínimament invasiva que s'utilitza en el tractament de determinades hèrnies discals que provoquen compressió nerviosa i dolor persistent. Aquest mètode redueix el dany als teixits i afavoreix una recuperació funcional més ràpida. A més, com que es realitza amb una incisió de pocs mil·límetres, disminueix el dolor postoperatori i permet al pacient marxar a casa el mateix dia. El cap del Servei de Neurocirurgia, el doctor José Luis Caro, ha ressaltat que l'objectiu és crear un programa per desenvolupar i donar continuïtat a aquesta tècnica, ja que "aporta beneficis al pacient i al sistema sanitari".
La discectomia lumbar endoscòpica és el nom tècnic del nou procediment quirúrgic que ha implementat el Trueta. Aquesta tècnica està indicada en pacients que pateixen d'una hèrnia discal lumbar que els provoca compressió nerviosa i dolor persistent.
El cirurgià del Servei de Neurocirurgia, el doctor Pierre Anthony Escobar, ha indicat que primer analitzen l'anatomia del pacient per confirmar que és adequada per a aquest tipus de mètode. "Es pot aplicar tant en pacients joves i actius, que necessiten una reincorporació laboral ràpida, com en pacients d’edat més avançada, ja que es tracta d’un procediment mínimament invasiu, amb menor morbiditat i menys dolor postoperatori, que facilita la recuperació funcional", ha remarcat.
La intervenció es realitza mitjançant una incisió molt petita, d’entre 7 i 10 mil·límetres, per on s’introdueix un endoscopi amb càmera d’alta definició. Aquest sistema permet arribar amb precisió a la zona afectada i retirar el fragment del disc que comprimeix el nervi, preservant al màxim els teixits sans.
Entre els principals avantatges d’aquesta tècnica destaquen el menor dany muscular, la reducció del dolor postoperatori i una recuperació funcional més ràpida en comparació amb la cirurgia oberta convencional, que habitualment requereix un ingrés hospitalari d’entre 24 i 48 hores. En molts casos, la tècnica endoscòpica permet iniciar la mobilització el mateix dia de la intervenció, sense necessitat d’hospitalització, i afavoreix un retorn més àgil a la rutina diària.
El cap del Servei de Neurocirurgia, el doctor José Luis Caro, ha ressaltat que el seu objectiu és crear un programa per desenvolupar aquesta tècnica, ja que creuen que "aporta beneficis al pacient i al sistema sanitari". "Inicialment, l’objectiu és realitzar dues intervencions quirúrgiques al mes i anar-les augmentant, en funció de les indicacions mèdiques i la disponibilitat quirúrgica", ha subratllat.
El centre ha destacat que, amb la introducció d'aquest mètode, l'hospital fa un "pas endavant en el tractament d'algunes patologies de columna lumbar i consolida l'aposta per procediments quirúrgics d'alta precisió i menor impacte".
