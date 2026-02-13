La ventada arrasa una part de bosc públic de Vilallonga de Ter amb arbres de més de 15 metres
A l'espera de valorar els danys, es creu que són vàries hectàrees de pins i avets molt valorats per la fusta
Laura Busquets (ACN)
La ventada d'aquest dijous ha destrossat una part important de bosc públic de Vilallonga de Ter, al Ripollès. Es desconeix la xifra exacta i l'estat dels arbres perquè encara no s'hi ha pogut accedir, però l'alcalde del municipi, Pere Sau, creu que serà "molt important". Es tracta de la forest de Sant Bernabé, una de les finques "més valorades" per a l'aprofitament de la fusta a la Vall de Camprodon, amb pins i avets d'entre 15 i 18 metres. El mateix alcalde va veure com, entre les 8 i les 9 del matí, van tenir ratxes molt fortes de vent de ponent -molt poc habitual a la zona-. "Amb pocs minuts es va veure tot un sector arrasat, va començar per una punta i va continuar centenars de metres", recorda en una entrevista a l'ACN.
l bosc públic de la forest de Sant Bernabé s'ha emportat la pitjor part del temporal de vent d'aquest dijous. "Potser era el millor bosc d'avet i pi de la Vall de Camprodon, i per això se'l cuidava molt; ara ha vingut una ventada i se'ns ha emportat una part", lamenta l'alcalde.
Calculen que necessitaran dies per netejar la pista forestal i poder arribar-hi. Ja han demanat ajuda al Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès (CEINR) per valorar els danys i analitzar la situació. El director, Gerard Vila, ha confirmat que es tracta d'una de les zones amb "millors aprofitaments" per a fusteria de la Vall de Camprodon. Fa anys que l'estudien per fixar les actuacions. "Els pins tenen bons creixements, fan entre 15 i 18 metres, i la finca té un potencial fuster molt important", remarca.
Ara la prioritat serà extreure la fusta i pagar les despeses. Els preus de l'aprofitament tampoc són molt alts, però són un ingrés important per a les finances municipals d'aquest poble petit del Ripollès.
Aquest dissabte hi ha previst un nou episodi de vent fort, però l'Ajuntament no està preocupat. "Sembla que serà de tramuntana, cosa que ja coneixem i no serà extraordinari", afirma l'alcalde. En canvi, el que van viure aquest dijous, diu, "va traspassar totes les prediccions" sobretot per la intensitat i perquè venia de ponent.
Des del CEINR afirmen que un episodi així no s'havia vist des del 2008, quan un esclafit va destrossar boscos de Campelles i Ribes de Freser, on es van haver de fer actuacions importants.
Les carreteres ja estan netes
L'Ajuntament ha confirmat que en les últimes hores ja s'han pogut retirar els arbres caiguts a diferents punts del municipi i que les carreteres ja estan netes. Aquest divendres es veien encara danys com ara una planxa metàl·lica arrencada a la piscina municipal, algunes teules arrencades i nombrosos arbres que han caigut a diferents punts del municipi.
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- La ventada, en directe: les ratxes més fortes arribaran a partir del migdia a Girona
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Les imatges dels efectes de la ventada a les comarques gironines
- Tres ferits, un de greu, a les comarques gironines pels efectes del vent
- Ventada a Girona: ratxes de més de 100 km/h deixen un ferit greu, fan caure arbres a les vies i aturen trens i camions