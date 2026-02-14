Els principals carnavals de la Costa Brava resisteixen tot i les amenaces del temps
Municipis com Platja d’Aro, Palamós i Lloret de Mar mantenen els actes centrals, mentre que d’altres, com Roses o Llançà, suspenen les rues pel temps
Busca't a les imatges del Carnaval de Palamós
Les millors imatges del Carnaval de Platja d'Aro
El dissabte gran de Carnaval a la Costa Brava deixa una doble imatge que marca tota la jornada. D’una banda, carrers plens de música, carrosses i disfresses en municipis que mantenen els actes principals. De l’altra, ajornaments i suspensions en poblacions on el vent i la previsió meteorològica obliguen a prioritzar la seguretat. El resultat és un cap de setmana festiu amb ritmes diferents segons cada municipi, condicionat en tot moment per l’evolució del temps.
Lloret de Mar és un dels punts on la celebració s'ha desenvolupat amb més força. La Gran Rua ha reunit més d’un miler de participants d’una vintena de colles de la Selva, en una tarda de carrer amb ambient de festa i alta afluència de públic. Música, animació i disfresses tenyeixen el recorregut en una cita que l’Ajuntament considera estratègica també en clau de temporada. L’alcalde, Adrià Lamelas, ha emmarcat aquests dies com a jornades de «diversió i disbauxa» i assenyala que la festa «dona el tret de sortida a la temporada turística del municipi, després de l’hivern». Com a novetat d’aquesta edició, Lloret estrena un karaoke popular al pavelló municipal d’esports. El calendari del Carnaval Costa Brava Sud continua demà a Blanes i culmina el 28 de febrer a Tossa de Mar amb la Rua de la Ressaca, amb una previsió global superior als 125.000 assistents.
76 colles a Platja d’Aro
A Platja d’Aro, la jornada central també s'ha mantingut i ha tornat a confirmar el pes d’aquesta rua dins el mapa festiu gironí. El municipi ha reunit 76 colles de 17 poblacions, amb 5.400 figurants i milers d’espectadors al carrer. Al matí, cinc colles i unes 300 persones han desfilat en modalitat d’exhibició fora de concurs. A la tarda, han pres el relleu 67 colles en competició. El desplegament ha avançat amb capçalera compartida per la Banda Musical El Caliu, la colla Vas-Dat del Rei i les Reines Carnestoltes de Platja d’Aro, i les carrosses reials de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro.
La rua ha mantingut la seva dimensió comarcal, amb representació de municipis com Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni, Pals, Salt, Olot, Palafrugell, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Santa Pau, Palamós, la Bisbal d’Empordà, Llagostera o Sant Joan les Fonts, entre d’altres. Per categories, hi ha 25 colles a Carrossa Petita, 26 a Carrossa Gran i 16 a Comparses. El concurs ha repartit 11.000 euros en premis i inclou també reconeixement per a les colles locals i per a la millor primera participació.
L’organització també ha posat accent en mesures d’accessibilitat, seguretat i sostenibilitat. S’han habilitat espais específics per a persones amb mobilitat reduïda amb suport de MIFAS i s'han mantingut punts d’atenció de la Policia Local i Punt Lila dins la campanya de prevenció de conductes de risc i violències masclistes. A més, el consistori ha reivindicat la continuïtat d’una rua sense alcohol entre colles participants i la certificació ambiental de l’esdeveniment.
Tanmateix, a Palamós s'ha concentrat la diada principal del Carnaval local. La Gran Rua ha recorregut les avingudes centrals de la vila amb desenes de comparses i carrosses, i ha conservat el seu paper com a aparador del carnaval palamosí. La programació es completa a partir de les nou del vespre a la Planassa, amb les actuacions de The Covers, Pelukass i DJ Xavi FDZ.
En canvi, en altres municipis el guió s’ha modificat. El cas més destacat és Roses, on l’Ajuntament ha acabat cancel·lant la rua per les fortes ventades. La decisió s'ha pres en una reunió amb les colles a les dues del migdia, després d’un matí en què el consistori havia intentat mantenir la passada amb mesures preventives, com ara no instal·lar cadires al recorregut. Finalment, la previsió de ratxes més intenses durant la tarda i el risc que elements de carrosses es poguessin desprendre han fet decantar la suspensió. L’equip de govern ha plantejat traslladar la rua a dilluns a la tarda si la meteorologia ho permet. Malgrat la resignació, la decisió és majoritàriament compartida entre les colles. El consistori manté la passada programada per aquest diumenge, a partir de les dotze del migdia.
Carnavals posposats
Llançà i Sant Feliu de Guíxols també han alterat el calendari en les hores prèvies. Llançà ha traslladat el Carnaval previst per aquest cap de setmana al 28 de febrer i 1 de març, amb acord de les colles i argument de seguretat. Sant Feliu, per la seva banda, ha ajornat la rua del divendres 13 al divendres 20 de febrer per mal temps continuat i males previsions, en una decisió vinculada a les dificultats logístiques i al risc de danys en decorats i vestuari.
La meteorologia també ha condicionat altres punts del territori, però no sempre impedeix la celebració. A Arbúcies, la rua de divendres al vespre es va poder fer finalment, tot i que es va endarrerir una hora per esquivar els últims xàfecs. Un cop en marxa, la desfilada va omplir el carrer Camprodon i es van lliurar premis a la creativitat i la posada en escena de les comparses participants.
Al final, el cap de setmana confirma una cosa que es repeteix cada any. Tot i les adversitats, la gent surt al carrer amb ganes de festa. Als municipis on es pot fer la rua, l’ambient es manté de principi a fi; i on no, la suspensió s’assumeix amb resignació, però amb la voluntat de reprendre-la tan aviat com sigui possible. Entre canvis d’última hora i prudència, la celebració aguanta el pols.
Subscriu-te per seguir llegint
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Girona deixa de sancionar els usuaris de patinet que no porten casc després de multar-ne quasi 400
- Em passava més hores muntant la carrossa de Carnaval que a la feina
- Cremen quatre cotxes en un aparcament a la Font del Gat de Girona
- Mor Jordi Araus, el fundador de la botiga de joguines Araus de Girona
- El mal temps no afluixa i obliga a suspendre rues de carnaval a la Costa Brava
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- Girona farà obres d’emergència a la plaça Catalunya perquè té un centenar de bigues rovellades