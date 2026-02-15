Cotxes clàssics
Arbúcies exhibeix prop de 700 joies sobre rodes
El municipi ha acollit avui la 18a Trobada de Clàssics, on s’han pogut veure vehicles inèdits de fora l’Estat, com un Opel Kapitän serbi o un Ferrari 348 suís
DdG
La Trobada de Clàssics d’Arbúcies ha celebrat avui la seva majoria d’edat amb una edició que consolida aquesta diada automobilística com a una indispensable en el calendari i de referència a Catalunya. Col·leccionistes, aficionats i curiosos han acudit a la cita, una exhibició de relíquies sobre rodes. En total han participat uns 700 vehicles, igualant la xifra de les darreres edicions.
D’entre els models més habituals a la trobada, però no menys importants, hi havia el Mini Cooper clàssic, el popular Volkswagen Escarabat o el mític SEAT 600. També s’han pogut veure durant tot el matí d’altres emblemàtics, com el Citroën 2CV, el Renault 4 o el Ford Mustang.
L’expectació i l’emoció ja es notava a l’ambient quan la presència de joies amb motor de fora de l’Estat han fet la seva aparició. I és que, aquesta 18a edició, ha destacat per la seva creixent projecció internacional, i s’han pogut veure cotxes com un Opel Kapitän de matrícula sèrbia o un Ferrari 348 que venia de Suïssa, mai vistos a Arbúcies. L’atenció, però, no podia estar fixada massa estona en un mateix punt; també han girat caps diversos cotxes americans, poc habituals en aquesta trobada, així com models com el Volkswagen SP2, un vehicle esportiu que només es va fabricar al Brasil, i un DKW, marca alemanya històrica que ja no existeix.
La jornada no podia estar completa sense el concurs d’elegància on, d’entre tots els vehicles participants, se n’han escollit cinc guanyadors. El jurat, format per membres de l’entitat Clàssics Montseny Guilleries, ha atorgat diferents premis als afortunats: un diploma, una corona de llorer i la fulla d’Arbúcies, cortesia de l’Ajuntament, així com un lot de productes de l’Associació de Comerç i una nit d’allotjament a l’Hotel Torres, patrocinador del concurs.
«Arribar a la 18a trobada és un motiu d’orgull per a l’entitat i per al poble. Enguany hem mantingut una participació molt elevada i, a més, amb una varietat de vehicles encara més àmplia que en altres anys, amb models que no havien vingut mai i participants de fora del país. Això demostra que la trobada està plenament consolidada i que continua despertant molt interès entre els amants dels clàssics», explicava satisfet el president de Clàssic Montseny Guilleries, Ernest Serradesanferm, qui ha valorat «la fidelitat dels participants, molts dels quals repeteixen any rere any, així com la bona acollida del públic, que contribueix a crear un ambient immillorable».
