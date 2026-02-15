El Carnaval venç les ventades: èxit, color i disbauxa a les comarques gironines
La festa a Santa Cristina d'Aro ha tornat a omplir els carrers: busca't en el recull d'imatges
La rua de l'Escala ha brillat amb més de 1.000 participants: mira les fotografies
El diumenge de Carnaval ha esclatat amb tota la seva força després d’un dissabte marcat per cancel·lacions i prudència davant les fortes ventades. Diversos carrers de l'Empordà i la Costa Brava s'han omplert de gom a gom en una jornada on la festa ha guanyat la partida al temporal. La jornada s'ha pogut celebrar amb normalitat permetent que pobles com l’Escala, Roses i Santa Cristina d’Aro fessin sortir al carrer tota la feina de mesos de preparació en unes rues que prometien un autèntic espectacle de color i alegria.
Les rues d'aquest diumenge s'han convertit en el millor remei per superar els canvis de plans de dissabte. Milers de persones s'han acostat a diversos punts de la província de Girona per gaudir de les carrosses i les difresses. Santa Cristina d’Aro ha tornat a refermar la seva capitalitat carnavalesca i poc competitiva amb una rua carregada de música i colors i amb una gran coordinació entre les colles, que reuneixen prop de 450 persones repartides en 7 agrupacions: Els Merlots, Els Caganers Alegres, Els Blaus, les Castanyes Voladores, els Ki'ls va parir, els Dakidallà i la colla Mar i Muntanya.
La disbauxa ha començat de bon matí, amb la Despertada popular a càrrec de la colla Blaus i cia. També s'ha celebrat un esmorzar popular, un festival infantil, un correbars i un concurs infantil de disfressses. Al migdia ha arribat el torn del Vermut musical i el Dinar de Carnaval i a les 16:30 h ha començat la 44a Rua del Carnaval de l'Amistat. La desfilada de carrosses i comparses ha resseguit els carrers principals del municipi, i serà el pavelló municipal d'esports l'encarregat d'acollir el lliurament de premis a les 21:30 h.
A Roses, la rua ha començat aquest migdia a les 12 h. Disfresses de colors han desfilat al llarg de l’avinguda de Rhode: hi havia 75 colles i 5.747 participants inscrits. Es tracta d'una de les rues més nombroses, amb grups molt grans, són 25 les colles que superen amb escreix el centenar d’integrants, arribant, la més nombrosa, als 245 components. La participació no és només dins les carrosses, sinó que enguany també s'ha estès als espectadors. L'Àrea de Festes de l’Ajuntament ha inclòs la votació popular, d'aquesta manera qui vulgui podrà votar per la millor disfressa, carrossa i coreografia a través d'un codi QR.
La tramuntana pot bufar fort a l'Escala, però la disbauxa i l'humor han omplert els carrers del poble. La nit de dissabte va acabar amb un ball de disfresses amb el grup empordanès de versions, Tapeo Sound System, i diumenge a mig matí la música ja tornava a fer moure els escalencs i escalenques. Les colles s'han concentrat a les 10h i al cap d'una hora ja ha començat la Gran Rua, que enguany ha recuperat el seu recorregut tradicional, passant pel Passeig Lluís Albert. Al migdia s'ha celebrat el Dinar de Colles de Carnaval a la Sala Polivalent Municipal, on s'han repartit els premis i, finalment, s'ha celebrat un ball de disfresses a càrrec de la Orquestra Montecarlo.
El vent pren el protagonisme a les rues
El dissabte va ser un dia complicat per a molts carnavals. A l'Alt Empordà, pobles com Llançà van optar per ajornar la rua fins al 28 de febrer davant l'episodi d'intenses ventades. La decisió es va prendre divendres conjuntament amb les colles i comparses, tenint en compte que "es podria convetir en un malson", segons va explicar l'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). A l'Escala, la rua infantil prevista per dissabte a la tarda es va substituir per activitats interiors. La Sala Polivalent del municipi va acollir una concentració de disfresses i una xocolatada, així com un ball nocturn. Aquest canvi va respondre a l'acord en l'última reunió entre les colles participants en el Consell del Carnaval i el consistori com a reacció a les alertes pel temps.
En el cas de Roses, es va suspendre la rua de dissabte tot i que en un inici, la intenció era mantenir-la, es va decidir fer un pas enrere degut a l'increment de ventades previstes per la tarda. Després d'una reunió entre el consistori i les colles, la regidora de Cultura i Festes de Roses, Sílvia Ripoll, va explicar que es traslladarà a dilluns a la tarda, ja que la previsió meteorològica sembla més estable i és un dia que la majoria d'escoles tenen festa.
Un centenar d'avisos als Bombers
Més enllà de la disbauxa, les autoritats han recordat l'activació de dispositius al llarg del camp de setmana. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra han desplegat 80 controls d'alcohol i drogues arreu del territori, amb especial atenció a zones amb celebracions destacades de Carnaval com Solsona, Torelló, Sitges, Vilanova i la Geltrú i Platja d'Aro, per garantir que el retorn a casa fos tan segur com les festes.
En les últimes 12 hores, els Bombers han rebut un centenar d'avisos per la ventada, concentrats a la Regió d'Emergències de Girona (44), ja que la tramuntana ha bufat amb força i ratxes superiors als 100 km/h al Ripollès, l'Alt Empordà i punts del Baix Empordà. El telèfon 112 ha rebut al llarg d'aquests dos dies prop de 1.000 trucades i els Bombers han realitzat centenars de sortides per caigudes de branques i mobiliari urbà —especialment a la demarcació de Girona—. No obstant això, la millora de les condicions aquest matí ha permès que el diumenge fos el dia de la gran represa.
