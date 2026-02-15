Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Comunitat Islàmica Annour de Ripoll va destituir la setmana passada l'imam detingut per agressió sexual a una menor

L'obliga a abandonar el centre i les classes d'àrab que impartia

Pla general de la sala de la mesquita del carrer Progrés de Ripoll aquest 21 d'agost

Pla general de la sala de la mesquita del carrer Progrés de Ripoll aquest 21 d'agost / Gemma Tubert

ACN

Ripoll

La Comunitat Islàmica Annour de Ripoll va anunciar la setmana passada la destitució de l'imam de la mesquita, que ha estat detingut per presumptament agredir sexualment una menor. El tribunal d'instància de Ripoll l'ha deixat en llibertat aquest dissabte sense fiança després que dijous els Mossos d'Esquadra detinguessin l'home, acusat d'agredir sexualment una menor d'11 anys a qui feia classes d'àrab. La justícia li prohibeix acostar-se a menys de 150 metres de la jove o comunicar-se amb ella mentre es tramita la investigació.

En un comunicat als seus membres previ a la detenció, el centre pel qual treballava l'imam va mostrar el seu respecte per la presumpció d'innocència però va oferir "total disposició a col·laborar amb les autoritats judicials" per resoldre el cas. També va expressar "compromís ferm amb la protecció dels menors, el respecte, la transparència i el compliment estricte de la legalitat vigent". El document es va enviar el 8 de febrer, un dia després que l'alumna manifestés "per part de l'imam un tracte que considera inadequat i sospitós".

L'entitat ha optat per desvincular-se del detingut, a qui obliga a abandonar "les instal·lacions i activitats de la comunitat" i que cessa tant d'imam com de professor. Es tracta d'una mesura de "caràcter preventiu i cautelar" mentre no s'aclareixi el cas.

