Sant Joan les Fonts asfalta l’aparcament de la Puntia a Begudà
La segona fase de les obres, amb un cost de 47.044,11 euros, incorpora senyalització i deixa l’espai amb 82 places
L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha completat l’asfaltatge de l’aparcament de la Puntia, a Begudà, per adaptar-lo a l’ús creixent vinculat al polígon industrial. Les obres s’han fet en dues fases i aquesta setmana s’ha executat la pavimentació i la senyalització, amb una inversió de 47.044,11 euros.
L’actuació respon a la necessitat d’ordenar i millorar un espai que, segons el consistori, s’havia consolidat com a punt d’estacionament habitual per la mobilitat constant de la zona. L’aparcament de la Puntia dona servei tant a veïns del sector com a treballadors de les indústries i visitants esporàdics del polígon industrial de Begudà, un dels més freqüentats de la Garrotxa per l’activitat empresarial.
Dues fases d’adequació
La primera fase es va executar fa uns mesos, amb l’aplicació d’una capa de material i l’anivellament del terreny. Aquesta darrera setmana s’ha completat la segona fase, que ha inclòs el paviment amb asfalt i la incorporació de senyalització horitzontal i vertical per facilitar la mobilitat i delimitar les zones d’aparcament.
En aquesta mateixa intervenció també s’ha instal·lat una tanca perimetral de fusta al voltant de la parcel·la per reforçar la delimitació de l’espai públic. Les obres, adjudicades a Aglomerats Girona, van començar el dimarts 3 de febrer i es van allargar fins al dimarts 10 de febrer, dia en què l’aparcament es va reobrir al públic.
82 places i espai per a motos
Amb la reforma, l’espai disposa ara de 82 places d’aparcament per a cotxes, una de les quals reservada a persones amb mobilitat reduïda, i també d’una zona específica destinada a motocicletes. El cost de la segona fase ha estat de 47.044,11 euros, finançats per l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
