Àlex Melià i Luis Sarmiento, nou president i secretari general de Noves Generacions del PP a Girona
La formació política culmina el relleu de les seves joventuts a la província en un acte celebrat a la seu autonòmica
El Partit Popular ha renovat l’estructura de Noves Generacions a la província de Girona en el marc del procés de canvis interns de l’organització juvenil a escala autonòmica. La nova etapa situa el figuerenc Àlex Melià al capdavant i el gironí Luis Sarmiento en la responsabilitat orgànica de número dos.
La presentació dels canvis es va fer divendres en un acte a la seu autonòmica del partit, amb la participació del secretari general del PP, Miguel Tellado. Durant la intervenció, Tellado va assegurar que “els joves avui voten majoritàriament a la dreta i voten principalment al PP, diguin el que diguin des de les formacions polítiques”. Melià té 23 anys i està acabant el grau de Dret. Mentre que Sarmiento, de 22 anys, finalitza el grau de Ciències Polítiques a la Universitat de Girona.
El president del PP a la província de Girona, Daniel Ruiz, va defensar els dos nomenaments i va afirmar que es tracta de “dues persones sobradament preparades per donar veu al jovent gironí”. En la mateixa línia, va reivindicar el paper de les joventuts del partit i va dir que representen “el sacrifici d’una joventut preparada i capacitada que dedica part del seu temps a construir una societat millor”.
Per la seva banda, Melià va fixar el to de la nova etapa i va assenyalar que treballaran per “defensar els interessos dels joves gironins amb sentit comú i estabilitat, oferint idees i propostes amb resultats reals”. En el comunicat de la formació, el PP també carrega contra l’Executiu espanyol i sosté que les seves joventuts encarnen “la rebel·lió de la dignitat i dels principis dels joves d’Espanya”, alhora que acusa el Govern de “robar el seu present i hipotecar el seu futur”.
