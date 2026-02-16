La diòcesi de Girona suma una quarantena de nous habitatges socials als prop de 900 que ja té en lloguer assequible
El Patronat Santa Creu de la Selva i la Pia Fundació Autònoma Sant Martí, vinculades al Bisbat de Girona, promouen habitatge social especialment en municipis rurals
La Generalitat de Catalunya i la Conferència Episcopal Tarraconense han signat avui un conveni per facilitar la cessió de solars i edificis amb finalitat social, un acord que reforça el compromís de l’Església amb l’accés a l’habitatge.
A la diòcesi de Girona, però, aquest compromís amb l’habitatge social no és nou. I és que des de fa anys, l'Església de Girona desenvolupa un programa estable que actualment compta amb 885 habitatges de lloguer assequible -i 69 més en execució- amb preus d’habitatge protegit.
En xifres més concretes, i a través de dues fundacions vinculades al Bisbat de Girona, el Patronat Santa Creu de la Selva gestiona 648 habitatges i en té 35 més en execució, mentre que la Pia Fundació Autònoma Sant Martí gestiona 237 habitatges i en té 34 més en execució.
Gràcies al nou acord, es preveu impulsar una quarantena d’habitatges addicionals de lloguer assequible, principalment en poblacions rurals, on l’accés a l’habitatge és clau per evitar la despoblació i garantir cohesió territorial.
El bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, ha valorat molt positivament l’acord i ha remarcat que "l’Església que fa camí a les diòcesis amb seu a Catalunya vol contribuir, en la mesura dels seus recursos, a afrontar aquesta qüestió, un dels principals reptes de la nostra societat". En aquest sentit, ha assenyalat que "del problema de l’habitatge en som tots ben conscients: és quelcom que frustra molt joves i no tan joves, que troben un obstacle no pas menor per tal de formar una família i portar una vida digna", advertint que "no falta qui s’aprofita de les circumstàncies per treure’n un guany no sempre noble".
