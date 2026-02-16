Dos ferits en un accident de trànsit a Tortellà
El SEM els ha evacuat al Trueta
Dues persones han resultat ferides aquest dilluns en un accident de trànsit a Tortellà.
El sinistre viari ha consistit en una col·lisió entre dos cotxes a la GI-523, a l’altura del punt quilomètric 1,7. Per causes que es desconeixen, els dos vehicles —on viatjaven tres persones— han xocat. Arran del succés, s’han activat els serveis d’emergència (Bombers, Mossos d’Esquadra i SEM).
Els sanitaris han atès dues persones amb ferides de poca consideració i les han evacuat a l’Hospital Josep Trueta de Girona, segons han informat els Bombers.Els Mossos de Trànsit investiguen les causes del sinistre.
