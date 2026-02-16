Les atencions per addiccions al joc i a les pantalles es disparen a Girona
Nou de cada deu persones ateses són homes, dada que ha anat a l'alça en els últims anys
Les addiccions comportamentals, entre les quals hi ha les que estan relacionades amb el joc i les pantalles, continuen a l'alça a Girona. La Unitat d’Addiccions Comportamentals de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i referent de la Regió Sanitària de Girona va registrar l'any passat un augment notable de l’activitat assistencial, amb un increment destacat de les visites de seguiment i més persones en tractament que l’any anterior.
En concret, el total de visites va passar de 612 el 2024 a 876 el 2025, fet que representa un augment del 41,5%. El creixement s’explica sobretot per l’increment de les visites successives, que van pujar un 35,7%, de 582 a 799.
Les primeres visites han crescut de manera més moderada, un 8,45% (de 71 a 77), i el nombre de nous pacients només ha augmentat lleugerament, de 71 a 74 persones (+4,22%).
També s’ha incrementat el volum global de persones ateses, que ha passat de 127 a 150 (+17,2%).
Pel que fa al perfil dels usuaris, la demanda continua sent clarament per part dels homes i encara es va accentuar més l'any passat, ja que representen el 89,47% dels pacients atesos, davant del 82% de l’any anterior.
Les addiccions comportamentals són aquelles conductes o activitats que, de manera similar al que passa amb el consum de drogues, la seva execució repetida deixa de ser gratificant i acaba desencadenant la simptomatologia pròpia de les dependències.
Les addiccions comportamentals poden desenvolupar-se en dos tipus d’entorns: presencial i en línia.
Actualment, les addiccions comportamentals més emergents estan estretament vinculades als entorns digitals d’entreteniment i comunicació com ara les xarxes socials, els videojocs o les apostes esportives en línia. Aquests entorns presenten menys barreres per al desenvolupament de conductes addictives, ja que combinen una elevada disponibilitat i accessibilitat amb l’ús d’algoritmes que adapten constantment els continguts als interessos i preferències de cada persona.
També destaquen altres tipus d'addiccions com al sexe, les compres o altres conductes que generen plaer a la persona afectada.
Creixement entre els joves
A nivell estatal, les dades recents del Ministeri de Sanitat mostren un fenomen similar entre els joves.
L’enquesta Estudes 2025, que es fa cada dos anys, ha ofert una radiografia detallada de les addiccions comportamentals entre adolescents a l'estat espanyol. Una de les dades més rellevants és el repunt dels jocs d’atzar, amb un 13% dels adolescents jugant en línia i un 20,9% de manera presencial, amb increments de 2,3 i 2,2 punts respecte a l’any anterior.
Les dades també han mostrat que el 20,7% dels jugadors en línia són nois, mentre que la proporció és molt menor són noies. Entre els jugadors presencials, el 29,5% són nois i el 12,3% noies. Els tipus de joc també difereix en funció del gènere: els nois prefereixen la ruleta, les apostes esportives en línia i les màquines i la ruleta presencial, mentre que les noies juguen més al bingo i a la ruleta per internet i al bingo i la loteria presencial. En relació amb la despesa, la majoria gasten menys de sis euros diaris.
Xarxes socials i videojocs
A banda, l'ús problemàtic d’internet i de les xarxes socials mostra una tendència a la baixa respecte als anys postpandèmia. Així, les noies han presentat una prevalença del 23,4%, 3,5 punts menys respecte 2023, mentre que aquest indicador s'ha situat en el 15,5% entre els nois, tornant a nivells prepandèmia. Pel que fa a les xarxes socials, el 15,3% dels estudiants ha presentat un ús problemàtic, amb una prevalença lleugerament més gran en les noies (15,7%).
L'ús de videojocs s'ha mantingut molt estès entre els estudiants (84,4%), amb més noies que hi juguen (96,8%). Així mateix, s'ha estimat que un 8,6% dels estudiants homes podria presentar una possible addicció a videojocs davant d'un 1,8% en el cas de les dones.
Finalment, pel que fa a la pornografia, el consum problemàtic ha baixat lleugerament respecte a 2023, encara que més de la meitat dels joves enquestats han admès haver-la usat en el darrer any. En concret, un 4,1% dels adolescents han presentat un ús problemàtic. Aquest indicador ha estat del 7,2% entre els nois i de l'1% entre les noies, especialment aquells que tenen edats compreses entre els 16 i 17 anys.
