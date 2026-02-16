L'hospital Santa Caterina arriba al miler de pacients atesos de recuperació de pròtesis de genoll o maluc des del 2018
El model ha permès reduir l’estada hospitalària de set a quatre dies i afavorir una recuperació més ràpida i segura al domicil
L’hospital Santa Caterina ha atès 932 pacients a través del Programa de recuperació intensiva d’artroplàsties, implantat l’any 2018 amb l’objectiu de millorar els resultats clínics de les pròtesis de genoll i maluc i optimitzar el procés de recuperació dels pacients. D’aquests, 490 són homes (52%) i 442, dones (48%). La mitjana d’edat és de 71 anys.
L’artroplàstia de genoll i de maluc, que consisteix en la substitució de les superfícies articulars per implants metàl·lics fixats a l’os, és un dels procediments quirúrgics més freqüents i amb un creixement sostingut en els darrers anys. Aquest increment respon principalment a l’augment de l’esperança de vida, als bons resultats de la cirurgia protèsica i a l’ampliació de les indicacions, que inclouen pacients cada vegada més joves. A l’hospital Santa Caterina s’hi realitzen anualment unes 170 pròtesis de genoll i prop d’un centenar de pròtesis de maluc.
En aquest context, el Programa de recuperació intensiva d’artroplàsties ha suposat un canvi significatiu en el model assistencial. La seva aplicació ha permès reduir l’estada mitjana hospitalària de set a quatre dies, millorar la seguretat del pacient i disminuir el risc de complicacions postoperatòries, com ara les infeccions nosocomials, alhora que facilita una rehabilitació més ràpida i eficient al domicili.
El programa es basa en la rehabilitació precoç, que s’inicia immediatament després de la intervenció quirúrgica. Abans de la seva implantació, la rehabilitació començava habitualment el segon o tercer dia d’ingrés a planta. El nou model es recull en un protocol multidisciplinari en el qual intervenen els diferents professionals sanitaris implicats en el procés assistencial, tant durant l’ingrés com en el seguiment posterior a l’alta.
Selecció prèvia dels pacients
Un element clau del programa és la selecció prèvia dels pacients candidats, que inclou una valoració global del seu estat de salut i de la seva situació familiar i domiciliària. El procés s’inicia aproximadament quinze dies abans de la intervenció amb sessions informatives adreçades als pacients i als seus familiars, amb l’objectiu de preparar-los tant per a l’operació com per a la recuperació posterior.
Aquesta fase preoperatòria inclou pautes per reforçar la musculatura, reduir l’ansietat abans de la cirurgia, augmentar la implicació del pacient i del seu entorn i millorar l’autonomia funcional després de l’operació, especialment en aspectes com l’ús de les crosses.
Un cop donat d’alta, el pacient continua el programa de recuperació intensiva al domicili, seguint un conjunt de recomanacions sobre la cura de la ferida, la medicació, l’alimentació, els hàbits saludables i els exercicis a realitzar durant les primeres setmanes, així com consells per a les activitats de la vida diària. Tant en la fase preoperatòria com en la postoperatòria, la implicació activa del pacient i de la seva família és fonamental per a l’èxit del programa, que compta amb el seguiment del personal assistencial.
