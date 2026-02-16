Metges de Catalunya xifra el seguiment de la vaga en un 47% a Girona amb poca afectació entre els usuaris
El Departament de Salut, en canvi, rebaixa el percentatge fins al 6% en el conjunt de Catalunya
El flux de pacients al CAP Santa Clara de Girona ha sigut l'habitual aquest dilluns al matí
El sindicat Metges de Catalunya xifra el seguiment de la vaga del col·lectiu d'aquest dilluns en un 47% a la província de Girona, un percentatge que supera la mitjana catalana que és del 39%. De fet, és la demarcació amb el seguiment més elevat, ja que a les comarques de Barcelona, el seguiment és del 45%; a Tarragona, del 24%, i a Lleida, del 19%. Per àmbit assistencial, Metges de Catalunya xifra el seguiment en un 44% a l’atenció primària i en un 25%, als hospitals.
El seguiment a Girona és el més elevat d'aquesta tongada d'aturades, que va començar l'octubre de l'any passat i va seguir al desembre i el gener.
El Departament de Salut, en canvi, rebaixa el seguiment de la vaga al 6,2% a tot Catalunya.
El sindicat català ha fet una convocatòria pròpia de vaga aquest dilluns i divendres per interpel·lar directament el Departament de Salut en el marc d'una aturada de cinc dies a l’Estat per reclamar un conveni propi del col·lectiu i altres mesures que introdueixin millores, sobretot vinculades a l’esgotament professional i a la sobrecàrrega.
La convocatòria estatal és del comitè de vaga de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i en què s’han integrat organitzacions autonòmiques, entre elles Metges de Catalunya, que hi dona suport. Així doncs, els metges catalans poden anar a la vaga tota la setmana sota el paraigua estatal, però Metges de Catalunya ha decidit centrar-se en dues jornades, la d’aquest dilluns i divendres.
Segons dades de Metges de Catalunya, majoritari en el col·lectiu, uns 30.000 professionals estan cridats a la vaga a Catalunya. Amb tot, en les vagues de professionals sanitaris, els serveis mínims són alts, ja que s'han de garantir les urgències; les unitats vitals, com les UCI, hemodiàlisi, neonatologia, parts o tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, i les operacions inajornables, entre altres activitats.
Poca afectació als centres d'atenció primària
Segons recull ACN, hi ha poca afectació entre els usuaris de diversos centres d'atenció primària (CAP) de Catalunya per la vaga de metges. La majoria dels qui han hagut d'anar-hi no estaven al cas de l'aturada i tampoc han notat una alteració important del que és habitual. La convocatòria de vaga, però, sí que ha afectat alguns pacients que han vist com se'ls anul·lava una prova, com al CAP Santa Clara de Girona. Ara bé, la tònica general ha estat de "normalitat" segons expressaven els pacients a la sortida.
Josep Rodríguez és un usuari del CAP del carrer Santa Clara de Girona. Aquest dilluns tenia prevista una prova mèdica que fa mesos que arrossega i ha vist com li han passat al març per la vaga de metges. Tot i que es mostra molest, assegura que el problema no és per l'aturada convocada pel sector, sinó que falta personal "cada dia". "És una vergonya i el perjudicat, com sempre, soc jo", lamenta.
Però la realitat en aquest CAP del centre de Girona ha estat que la majoria dels pacients no eren conscients que hi havia una aturada. De fet, molts reconeixien que se n'havien assabentat el mateix dia i que no els hi havia afectat en excés.
En aquest sentit, Pere Garcia és un usuari que ha vingut a demanar hora per poder fer-se una analítica. Li han donat hora per a l'endemà i diu que l'activitat al centre era "la normal de cada dia". "No he sentit cap comentari", explicava.
Qui tampoc ha tingut problemes per fer la seva visita ha estat Teresa Delgado que sí que estava al cas que hi havia vaga. Diu que tot ha anat segons el previst i reivindica el dret dels metges "a lluitar pel que es mereixen".
La realitat ha estat que el flux d'usuaris era l'habitual i no hi havia cap mena d'avís a l'exterior del centre avisant de la convocatòria.
Pel que fa a altres províncies s'ha produït la mateixa situació, així com en hospitals com el de Tarragona, on hi ha hagut un flux constant de pacients, que han pogut fer la visita que tenien programada amb normalitat.
