Podem fer-ho millor? Miquel Puig obre el debat laboral a Olot
Esquerra estrena el cicle “Olot: Economia amb futur” amb el focus en salaris, productivitat i globalització
Esquerra d’Olot va estrenar dissabte el cicle de converses “Olot: Economia amb futur” amb una pregunta al centre del debat: “Podem fer-ho millor?”. La primera sessió, a càrrec de Miquel Puig, ha posat el focus en l’estancament salarial, la productivitat i l’impacte de la globalització en el model laboral.
La xerrada, titulada “Model laboral: podem fer-ho millor?”, s’ha articulat en format conversa entre Miquel Puig i la regidora d’Esquerra d’Olot Susanna Pagès, amb l’objectiu d’obrir una reflexió sobre com han canviat les condicions de treball i quins reptes afronta el mercat laboral.
Segons recull la formació, Puig ha analitzat l’evolució dels salaris en les darreres dècades i els factors que condicionen la capacitat de generar ocupació de qualitat, des de la productivitat fins a fenòmens com la globalització o la immigració. L’economista ha plantejat la necessitat de repensar el model laboral perquè sigui “més just i eficient”.
Des d’Esquerra d’Olot remarquen que el cicle vol portar aquest debat a escala local i situar l’economia en l’agenda ciutadana. La formació defensa que el futur econòmic d’una ciutat com Olot també passa per entendre com els grans canvis globals repercuteixen en el teixit productiu i en les oportunitats laborals.
El debat econòmic, a l’agenda d’Olot
El portaveu d’Esquerra d’Olot, Josep Quintana, ha assenyalat que “ara és el moment de parlar d’economia amb profunditat” i ha apuntat que Olot ha de definir quin model productiu vol per als propers anys i com es poden garantir oportunitats reals per a la ciutadania.
Per la seva banda, la regidora Susanna Pagès ha defensat que enfortir l’economia local ha d’anar lligat a generar ocupació de qualitat i seguretat per a les famílies i el teixit productiu, i ha situat el debat en el context dels canvis econòmics que “estan redefinint Europa”.
Les pròximes sessions
El cicle “Olot: Economia amb futur” continuarà el 28 de març amb la sessió “Innovació i Futur”, a càrrec de l’enginyer i consultor Lluís Juncà.
La programació es completarà el 18 d’abril amb la xerrada “Model productiu amb futur a la Garrotxa”, que, segons Esquerra d’Olot, anirà a càrrec de Josep Quintana.
