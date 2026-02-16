La violència masclista a Girona repunta en l'àmbit familiar
Les denúncies en l’àmbit sentimental reculen un 5,8%, però els arrestos es mantenen; en l’entorn domèstic pugen les detencions un 17,3% fins a 156
La violència masclista a la Regió Policial de Girona no dibuixa una sola línia. El 2025 va tancar amb una baixada molt lleu dels principals indicadors en l’àmbit de la parella -menys denúncies, menys víctimes ateses i menys fets principals-, però deixa un avís: la violència masclista en l’àmbit familiar guanya pes i registra un increment clar de l’activitat policial, sobretot en forma de detencions.
Les dades del balanç anual mostren que, en la violència masclista exercida per la parella o exparella, les denúncies baixen fins a 1.770 el 2025, un 5,8% menys que el 2024 (1.879). En números absoluts, això suposa 109 denúncies menys en un any. La reculada no és un cas aïllat. Els fets principals - és a dir, els casos registrats sense comptar els trencaments de condemna - passen de 1.632 el 2024 a 1.540 el 2025 (un 5,6% menys, 92 casos menys). Els trencaments de condemna, en canvi, que acostumen a recollir situacions en què l’agressor incompleix mesures judicials com ordres d’allunyament o prohibicions de comunicació, pràcticament no varien: 259 el 2025 i 264 el 2024 (un 1,9% menys). I la xifra de víctimes ateses també baixa: 1.821 el 2025 davant 1.928 el 2024 (107 víctimes menys).
Però hi ha un element que trenca aquestes lleus baixades. La xifra de detencions a l’àmbit de la parella es manté gairebé igual. El 2025 consten 801 detinguts majors d’edat, només un menys que el 2024, quan n’hi va haver 802. És a dir, malgrat el descens de denúncies i víctimes, la pressió policial i judicial en aquest àmbit es manté estable.
La principal diferència és l’aparició de menors detinguts: el 2025 hi ha quatre menors detinguts per violència masclista en l’àmbit de la parella, mentre que el 2024 no n’hi constava cap. És un detall quantitativament petit, però rellevant perquè apunta a l’existència de casos en franges d’edat on habitualment el gruix del fenomen es concentra menys.
Tot i aquesta evolució estadística, el 2025 va deixar episodis especialment colpidors. Un dels més tràgics va ser el feminicidi registrat a Blanes. El 6 de març, una dona va ser trobada morta al seu domicili presumptament a mans del seu company sentimental, que va ser detingut poc després. El jutge va decretar l’ingrés a presó provisional per un delicte d’homicidi. L’altre cas va ser el 4 de setembre, a Lloret de Mar, els serveis d’emergències van rebre l’avís dels treballadors de l’empresa gestora de l’habitatge, que havien localitzat una dona de 30 anys morta amb signes de violència. Els Mossos van detenir un home de 35 anys relacionat amb la mort violenta. La dona presentava signes d’agressió sexual i d’asfíxia i el jutjat va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut.
Punt d’alerta: àmbit familiar
Allà on les dades sí que descriuen un moviment clar a l’alça és en la violència masclista dins l’entorn familiar -agressions que provenen de l’entorn familiar, però fora de la parella o exparella-. Aquí, el 2025 tanca amb 340 denúncies per sobre de les 322 del 2024. És un increment del 5,6%, amb 18 denúncies més.
Però el creixement que concentra l’atenció és el de les detencions. El total passa de 133 el 2024 a 156 el 2025, això suposa un 17,3% més d’arrestats. En adults, l’augment és especialment clar: de 128 a 150 detinguts majors d’edat -22 més, un 17,2% més-. En menors d’edat, la variació és mínima: sis detinguts el 2025 davant cinc el 2024.
Aquest increment d’arrestos en l’àmbit familiar s’acompanya també d’un augment del un 4,9% del nombre de víctimes ateses, que passa de 364 (2024) a 382 (2025), . En canvi, dos indicadors baixen: els fets principals es queden en 255 el 2025 -un 7,9% menys- i els trencaments de condemna cauen fins a 42 -un 8,7% menys-.
