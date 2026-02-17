Baixa la demanda de xeringues per al consum de drogues a Girona
La davallada és més accentuada a les comarques gironines en comparació a la resta de Catalunya i es deu a un augment de la via inhalada en detriment de la injectada
El Programa d’Intercanvi de Xeringues va distribuir al 2024 un total de 30.664 unitats a la Regió Sanitària Girona, un 21% menys que el 2023.
El programa es duu a terme des de l’any 1991 com una de les principals estratègies promogudes per organismes internacionals amb l’objectiu principal de prevenir les malalties infectocontagioses associades al consum de drogues per via injectada, com les infeccions pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), pel virus de l’hepatitis B (VHB) i pel virus de l’hepatitis C (VHC).
El PIX es porta a terme amb la col·laboració de farmàcies, centres d'atenció primària, associacions, educadors de carrer, centres especialitzats en reducció de danys i centres d'atenció a les drogodependències, sota la coordinació de la Subdirecció General d’Addiccions, VIH,ITS i Hepatitis Víriques, que vetlla per millorar l'eficiència del programa i la relació amb les persones usuàries de drogues.
El PIX facilita xeringues estèrils i altres elements necessaris per a un consum injectat higiènic com són aigües, tovalloletes, cassoletes i altres elements i se’ls fa educació per a un consum de menys risc. Aquesta distribució de material es realitza a través d’una xarxa extensa de recursos (més de set-cents a Catalunya) als quals els usuaris poden adreçar-se per aconseguir xeringues o rebre assistència o informació en relació amb diversos àmbits: d’higiene, d’alimentació, de salut, social, legal o laboral.
Canvi de tendència
A Catalunya, l’any 2024 es van distribuir un total de 742.564 xeringues entre els 739 punts de dispensació de xeringues arreu de Catalunya. La xifra del nombre total de xeringues distribuïdes l’any 2024 representa una disminució de tan sols un 1% respecte a l’any 2023. A la Regió Sanitària de Girona, l’any 2024 es van repartir 30.664 xeringues, que representen el 4,13% de Catalunya. En aquesta Regió Sanitària, en canvi, cal destacar la reducció del 21,2% en la distribució de xeringues en relació a l’any anterior, l’any 2023, quan es van repartir 38.877 xeringues. En els darrers anys, s’ha detectat una disminució generalitzada de l’ús de la via injectada i increment del consum per la via inhalada.
A la Regió Sanitària de Girona el PIX té 91 punts de distribució, principalment farmàcies comunitàries (49) i centres d’atenció primària (32). També es distribueix a través dels centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) i dels equips de carrer. El fet que hi hagi tanta diversitat de tipologies de punts PIX permet garantir una àmplia cobertura territorial i horària i, per tant, una millor accessibilitat a les xeringues. Els 91 punts PIX de Girona representen el 12% dels punts de distribució de tot Catalunya.
A la Regió Sanitària Girona consten un total de 53 casos d’inici de tractament per injecció o amb antecedents d’injecció durant els anys 2023 i 2024 amb una cobertura de 578 xeringues per cada cas. A Catalunya, la mitjana és de 529 xeringues per persona sobre un total de 1.404 inicis de tractament amb antecedents d’injecció.
Apropar els usuaris a centres de salut
L’accés a material higiènic per al consum ha esdevingut una mesura de xoc perquè les persones que s’injecten drogues puguin evitar pràctiques de risc com la compartició de xeringues i altre material d’injecció. L’evidència científica i les dades epidemiològiques han demostrat l’eficàcia i eficiència del PIX en les persones que s’injecten drogues, les quals són considerades com una de les principals poblacions de risc de contraure malalties infectocontagioses, principalment VIH i VHC.
"El programa no promou el consum, sinó que és una estratègia per prevenir els danys associats al consum"
Núria Martín, educadora social CAS Gironès-Pla de l'Estany, explica que “el PIX no promou el consum, sinó que és una estratègia per prevenir els danys associats al consum”. En aquest sentit, afegeix que “als espais on s’implementa aquest programa, es fa un acompanyament a les persones que consumeixen drogues amb el principal objectiu de minimitzar els danys associats a aquest consum, com poden ser lla transmissió de malalties com pot ser l’VIH i l’hepatitis”.
Martín indica que aquest col·lectiu sol tenir “desconfiança envers els professionals de la salut per culpa d’aquesta mirada estigmatitzadora que hi ha hagut durant molt de temps”, i per això “s’intenta que les persones que consumeixen drogues, que normalment estan excloses del sistema, s’apropin als serveis de salut”.
L’educadora explica que el servei funciona pel boca orella. “Si quan arriben aquí no se senten ni jutjades ni qüestionades, ajuda a afavorir la confiança amb els professionals i, en el moment en que aquesta persona necessiti alguna altra cosa, també vindrà a demanar-ho”. Martín recorda que “és un programa que no només repercuteix en les persones que consumeixen drogues, sinó també a la comunitat ja que, per exemple, s’evita que hi hagi xeringues pel carrer”.
