Ca l’Esquirolet esdevé punt oficial d’informació dels espais naturals de la Garrotxa
L’oficina de turisme de Sant Joan les Fonts s’incorpora a la Xarxa de centres d’informació dels espais naturals protegits de Catalunya
L’Oficina de Turisme de Ca l’Esquirolet, a Sant Joan les Fonts, passarà a ser punt oficial d’informació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa. El pas es formalitza amb un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci de l’Alta Garrotxa i l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
L’acord estableix un marc de cooperació per coordinar la gestió del centre d’informació de Ca l’Esquirolet i reforçar la divulgació del patrimoni natural i cultural dels espais naturals protegits de la Garrotxa.
Amb aquest conveni, l’equipament consolida el seu paper com a punt d’acollida i informació per als visitants, amb l’objectiu de facilitar l’accés a continguts i orientació vinculats tant al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa com a l’Alta Garrotxa.
A més, Ca l’Esquirolet s’incorpora a la Xarxa de centres d’informació dels espais naturals protegits de Catalunya, un fet que implica treballar amb uns estàndards comuns de qualitat en l’atenció als visitants i en la divulgació dels valors naturals.
Un conveni per reforçar la coordinació
El conveni entre les tres institucions fixa el marc de cooperació per a la gestió del centre i per donar més coherència a la informació i a la difusió del patrimoni natural i cultural associat als espais protegits de la comarca.
Aquesta coordinació vol reforçar el paper de l’oficina com a punt on els visitants puguin trobar informació actualitzada i orientació sobre els dos àmbits naturals als quals dona servei.
Una ubicació entre dos espais protegits
La nota destaca que Sant Joan les Fonts ocupa una posició “privilegiada” entre els dos espais naturals protegits i que el municipi compta amb indrets d’alt valor geològic i patrimonial.
Entre aquests punts s’hi citen el Molí Fondo i les colades de lava que envolten l’oficina de turisme, elements que atrauen un nombre important de visitants durant tot l’any.
La signatura de l’acord arriba amb l’objectiu de reforçar aquest paper d’entrada i informació al territori, situant Ca l’Esquirolet com a punt de referència per orientar l’activitat turística vinculada als espais naturals protegits de la Garrotxa.
