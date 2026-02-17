La Diputació activa ajuts de fins a 5.000 euros per reforçar les associacions de voluntaris de Protecció Civil
La convocatòria cobreix des d’emissores i generadors fins a bombes d’aigua, material sanitari i desfibril·ladors
La Diputació de Girona ha aprovat una nova línia d’ajuts perquè els ajuntaments puguin reforçar les associacions de voluntaris de Protecció Civil. La mesura, validada al ple d’aquest dimarts, permetrà finançar la compra de material bàsic per actuar en emergències i en serveis preventius arreu de la demarcació.
En concret, la convocatòria inclou equipaments com vehicles d’intervenció, emissores, generadors de llum, focus portàtils, bombes d’aigua per inundacions, material sanitari bàsic i desfibril·ladors. L’objectiu és que aquests grups tinguin més capacitat de resposta quan se’ls activa en situacions de risc.
Els ajuts es tramitaran en règim de concurrència no competitiva i convocatòria pública. Això vol dir que no hi haurà comparació entre projectes per punts, sinó que les sol·licituds es resoldran d’acord amb les bases i la disponibilitat pressupostària. Per optar-hi, els ajuntaments han de tenir conveni amb una associació de voluntariat de Protecció Civil inscrita al registre especial de la Direcció General de Protecció Civil.
Fins a 5.000 euros
Pel que fa als imports, la subvenció arribarà fins als 5.000 euros quan la petició inclogui l’adquisició d’un vehicle, i fins als 3.000 euros per a la resta de material i equipament. L’import mínim per projecte serà de 1.000 euros. A més, el percentatge màxim finançable canviarà segons la mida del municipi: serà més alt als pobles petits i més baix als municipis grans, amb una forquilla que va del 100% en poblacions de fins a 500 habitants al 50% en les de més de 20.000.
La Diputació també fixa condicions d’ús dels béns subvencionats. El material adquirit s’haurà de destinar al servei de Protecció Civil durant un mínim de dos anys. Les despeses que es presentin a la convocatòria es podran justificar dins el període establert a les bases: de l’1 d’octubre de l’any anterior al 30 de setembre de l’any de la convocatòria.
El mateix ple també ha aprovat les bases d’una segona línia d’ajuts, en aquest cas per a inversions financerament sostenibles als ajuntaments. Aquesta convocatòria està pensada per finançar actuacions d’infraestructura local i està vinculada als requisits d’estabilitat pressupostària fixats per la normativa estatal.
Segons les bases, s’hi podran incloure inversions amb vida útil igual o superior a cinc anys, imputades al capítol 6 del pressupost municipal i compatibles amb els objectius d’estabilitat i deute públic. De manera general, no se subvencionaran vehicles, excepte si estan vinculats a serveis públics com residus, seguretat i ordre públic, protecció civil i extinció d’incendis o transport de viatgers.
Aquesta segona línia també tindrà caràcter finalista i es concedirà en concurrència no competitiva. L’import mínim per municipi serà de 1.000 euros, i el percentatge de finançament màxim s’establirà per trams de població. Els ens locals que no compleixin tots els indicadors econòmics podran optar-hi igualment si acrediten que la inversió no generarà noves despeses de manteniment i ho justifiquen amb un pla econòmic i financer.
