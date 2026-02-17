Diversos municipis gironins demanen la dimissió de Paneque a proposta de la CUP
Salt, Ripoll, Celrà, Viladamat, Llagostera, Sant Jordi Desvalls i Ribes de Freser donen suport a un text sobre Rodalies
Diversos municipis gironins han aprovat una moció per reclamar “serveis ferroviaris dignes i segurs” i per demanar la dimissió de la consellera Sílvia Paneque. La CUP explica que el text també s’ha defensat a la Diputació de Girona i inclou la reclamació del traspàs integral de Rodalies a la Generalitat.
La moció, presentada arran de la situació ferroviària de les darreres setmanes, expressa solidaritat amb les víctimes de l’accident de Gelida —on hi va haver una víctima mortal—, dona suport a les mobilitzacions ciutadanes i planteja mesures urgents per fer front a la situació del servei. D’acord amb la informació facilitada per la CUP, la moció ja s’ha aprovat als ajuntaments de Salt, Ripoll, Celrà, Viladamat, Llagostera, Sant Jordi Desvalls i Ribes de Freser. També assegura que el text es votarà pròximament a Blanes i Fornells de la Selva.
En el text, els cupaires atribueixen el “caos ferroviari” a causes estructurals i reclamen responsabilitats polítiques. La CUP sosté que hi ha hagut “mala gestió” i “promeses incomplertes” per part de la consellera, i també denuncia una “desinversió crònica” de l’Estat en la xarxa ferroviària catalana. Igualment, critica l’acord entre governs per a una nova empresa mixta de Rodalies, que, segons la formació, manté el control estatal i no compleix els acords d’investidura.
La formació independentista emmarca aquesta iniciativa en el debat institucional obert sobre el funcionament de Rodalies. En aquest sentit, recorda que el Parlament va aprovar una petició de dimissió de Paneque, també a proposta de la CUP.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Busquen una dona de 45 anys desapareguda des de fa 10 dies a Blanes
- Junts prepara una gira de Puigdemont per Catalunya com a 'revulsiu
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula