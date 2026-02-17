Els Agents Rurals gairebé dupliquen les actuacions a Girona en un any i es disparen les denúncies als espais protegits
És la Regió que registra més activitat i tanca el 2025 amb 12.337 serveis i 571 denúncies
Els Agents Rurals han intensificat la vigilància als espais naturals amb protecció especial i la província de Girona és el territori on més s’ha actuat. El balanç del primer any del Pla de Reforç de la Vigilància tanca el 2025 amb 12.337 actuacions a la Regió de Girona, gairebé el doble que el 2024 (6.422), un increment del 92%.
L’augment d’activitat també s’ha traduït en més denúncies. A Girona, les infraccions detectades han passat de 272 el 2024 a 571 el 2025, és a dir, 299 més i un creixement del 110%.
El reforç del pla s’ha desplegat sobretot en dies de màxima afluència -caps de setmana, festius i vacances-, amb presència d’agents de dia i de nit, patrulles terrestres i marítimes i suport de recursos aeris i tecnològics com drons, per ampliar el control en zones de difícil accés. La pressió de visitants i determinades conductes en entorns sensibles han centrat part del dispositiu, amb especial atenció a la circulació motoritzada, la protecció de la fauna i la prevenció d’incendis.
A les comarques gironines, el reforç s’emmarca en una llista d’espais especialment sensibles per afluència i biodiversitat, com el parc natural del Cap de Creus, els Aiguamolls de l’Alt Empordà, el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, la Zona Volcànica de la Garrotxa, l’Alta Garrotxa, les capçaleres del Ter i del Freser o el massís de l’Albera.
El lideratge de Girona s’emmarca en un increment generalitzat. El pla tanca el 2025 amb 43.477 actuacions a Catalunya, davant les 20.807 del 2024 (+109%). Després de Girona, les regions amb més activitat són Alt Pirineu (9.993), Tarragona (6.600), Terres de l’Ebre (5.850) i Barcelona (5.480). En paral·lel, les denúncies també pugen arreu: el 2025 se n’han interposat 2.275, més del doble que les 1.007 del 2024.
Circularització motoritzada
Pel que fa als motius -en el conjunt de Catalunya-, el gruix de denúncies està relacionat amb la circulació motoritzada (1.048), seguit de la pesca (299) i la regulació d’afluència d’usuaris (189), a més d’infraccions vinculades a incendis (144), animals de companyia (50) i caça (10).
En biodiversitat, fauna i incendis també hi ha increment d’activitat: en l’àmbit d’espais naturals i biodiversitat (ENBIO) es passa de 7.654 actuacions (2024) a 21.856 (2025). El control de circulació motoritzada suma 3.187 serveis el 2025, davant dels 1.333 del 2024. Les actuacions vinculades a fauna pugen de 6.245 a 10.333, i les de prevenció d’incendis forestals de 2.279 a 3.570.
Les dades es van presentar diumenge en un balanç fet a Montserrat, un dels 22 espais naturals amb protecció especial inclosos al dispositiu a tot Catalunya. Segons la informació difosa per l’ACN, des d’aquest entorn els Agents Rurals van aprofitar per fer una crida a gaudir dels espais naturals de manera responsable.
En concret, el cap de la regió de la Catalunya Central del cos, Francesc Coll, va exhortar els visitants a actuar amb respecte pel medi i va recordar les principals normes: no circular amb vehicles motoritzats fora de pistes autoritzades, no fer foc en terrenys forestals ni a la franja de 500 metres sense autorització, endur-se les deixalles, aparcar només en zones habilitades i portar els gossos lligats per evitar molèsties a la fauna i als ramats. Davant conductes poc respectuoses, es pot contactar amb els Agents Rurals per via telefònica i, en cas d’emergència mediambiental o si es localitza un animal salvatge ferit, cal trucar al 112.
Més efectius
El dispositiu es produeix en paral·lel a l’ampliació de plantilla del Cos d’Agents Rurals: amb l’entrada de 102 nous agents el desembre, el cos se situa en 675 operatius, amb la previsió d’arribar als 1.300 efectius el 2030, informa el cos que vetlla pel medi ambient.
