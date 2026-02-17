Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els anys decisius d’Olot: així es va recuperar la democràcia (1968-1979)

El llibre de Julio Clavijo "Quan Olot va tornar a ser ciutat" es presenta el 28 de febrer a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Una de les imatges de la publicació "Quan Olot va tornar a ser ciutat" / Ajuntament d'Olot

Jesús Badenes

Olot

L’historiador Julio Clavijo Ledesma publica Quan Olot va tornar a ser ciutat. Crònica del procés de recuperació de la democràcia a Olot (1968-1979), un estudi sobre el final del franquisme a la ciutat i el camí fins a les primeres eleccions municipals democràtiques. La presentació pública serà el 28 de febrer, a les 18 h, a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

El llibre analitza els darrers anys del règim franquista a Olot i el procés que va conduir a la recuperació institucional de la democràcia. L’obra és fruit de més de quatre anys de recerca.

Durant aquest temps, Clavijo ha consultat arxius, publicacions i documentals, i també ha entrevistat protagonistes d’aquell període. El volum vol oferir una mirada documentada —i alhora personal— d’un moment clau de la història recent de la ciutat.

El relat s’inicia amb el nomenament del darrer alcalde franquista, Joan de Malibrán Gelabert, i avança fins a l’etapa de les primeres eleccions municipals democràtiques, situant el procés en el context social i polític d’Olot.

Ciutadania i teixit associatiu

Un dels eixos que subratlla l’estudi és el paper actiu de la ciutadania. El llibre posa el focus en el moviment sindical, en l’associacionisme veïnal emergent i en les entitats culturals i esportives que, segons l’autor, van tenir un pes rellevant en la construcció de la vida col·lectiva d’aquells anys.

Una de les imatges de la publicació "Quan Olot va tornar a ser ciutat" / Ajuntament d'Olot

L’obra reivindica, així, la memòria col·lectiva d’un temps en què les llibertats no eren garantides i en què la democràcia es va haver d’anar guanyant pas a pas. En aquest sentit, el llibre recorda que els drets actuals són el resultat d’un compromís sostingut i que la seva defensa continua sent una responsabilitat compartida.

Trajectòria de l’autor

Julio Clavijo Ledesma és doctor en Història i professor de secundària jubilat dels instituts Montsacopa i Bosc de la Coma. També ha estat una figura vinculada a la vida cultural i associativa d’Olot: membre i president de l’Associació de Veïns de Sant Roc, membre del PEHOC i col·laborador en diversos mitjans locals.

A més, va ser regidor de l’Ajuntament d’Olot entre el 1999 i el 2007. Bona part de la seva trajectòria investigadora s’ha centrat en la República i la Guerra Civil, especialment en l’estudi de la població refugiada i de les polítiques desenvolupades durant aquell període.

La presentació de Quan Olot va tornar a ser ciutat tindrà lloc el dissabte 28 de febrer, a les 18 h, a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

