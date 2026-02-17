Més de 107.000 gironins que professen la religió islàmica comencen demà el Ramadà
Arrenquen 30 dies de dejuni diürn i pregàries comunitàries, on els fidels musulmans s’hauran d’abstenir de menjar, beure, fumar i mantenir relacions sexuals des que surt el sol fins a la posta
Més de 107.000 gironins que professen la religió islàmica en el conjunt de la província s'endinsaran a partir de demà en una de les grans cites del calendari: el Ramadà. La data oficial d'inici, però, no s'ha conegut fins aquesta tarda, quan l'equip d'observadors que s'encarrega d'albirar la lluna creixent que marca l'inici del Ramadà l'ha pogut veure des del desert de l'Aràbia Saudí.
A partir de demà, començaran 30 dies de dejuni diürn i de pregàries comunitàries, on els fidels musulmans s’hauran d’abstenir de menjar, beure, fumar i mantenir relacions sexuals des que surt el sol fins a la posta, dedicant més temps a la pregària i a la caritat. Aquest període sagrat serveix per commemorar la revelació de l’Alcorà al poeta Mahoma. Per la seva banda, els infants, les persones que estan de viatge, les dones que tenen la menstruació, les embarassades i les persones malaltes estan exemptes de seguir el dejuni.
Un dels principals objectius del Ramadà és deixar d'alimentar el cos per a alimentar l'espiritualitat. El Ramadà, però, és una festivitat tant religiosa com cultural i comunitària. I és que quan el sol es pon, els musulmans obren les portes de casa seva a la família i als amics per preparar-los el millor que sàpiguen elaborar. L'iftar -el trencament del dejuni- sovint arrenca amb la 'harira', una sopa tradicional elaborada a base de carn, tomàquet i llegums; amb altres plats estrella com el 'tajín' marroquí, el cuscús o els dàtils. Les comunitats també organitzen iftars comunitaris, als quals solen estar convidades persones no musulmanes per enfortir llaços amb el barri i l'entorn social.
Les dates més importants
La 27a nit de Ramadà, els musulmans celebren la Nit del Destí o del Poder. La creença apunta que durant aquesta nit es decideix el destí del pròxim any, pel que és habitual que molts fidels passin la nit resant a la mesquita.
Un cop finalitzat el mes de Ramadà, se celebra l’Aïdu l-fitr, una de les principals festivitats del calendari islàmic i que té una durada de tres dies.
