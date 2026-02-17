Ripoll s’hi juga 3,1 milions d'euros en quedar desert el concurs de la Nau del Pla
Junts per Ripoll i el PSC reclamen explicacions a Sílvia Orriols sobre la subvenció de 2,7 milions i el pas a un procediment negociat per adjudicar el projecte
El concurs per reformar la Nau del Pla de Ripoll i traslladar-hi la residència de gent gran ha quedat desert i ha encès les alarmes dels principals grups de l’oposició. Junts per Ripoll i el PSC adverteixen que el municipi pot perdre la subvenció europea de 2,7 milions d’euros i assumir 400.000 euros d’interessos, i demanen al govern municipal que aclareixi com pensa desencallar el projecte amb un procediment negociat.
El concurs per reformar la Nau del Pla de Ripoll ha quedat desert i Junts per Ripoll adverteix que la situació pot acostar el municipi a perdre una subvenció de 2,7 milions d’euros i a assumir 400.000 euros d’interessos, un impacte que eleva el risc fins als 3,1 milions. El seu portaveu, Ferran Raigón, reclama “màxima transparència” al govern de Sílvia Orriols i que expliqui si dona l’ajut per perdut o com pensa salvar-lo.
El grup municipal de Junts per Ripoll ha valorat aquest dilluns que el concurs per a la reforma de la Nau del Pla hagi quedat desert, un fet que considera “greu” i que, segons la formació, posa en joc el futur del projecte vinculat a una nova residència de gent gran al municipi.
En una declaració atribuïda al portaveu i cap de l’oposició, Ferran Raigón, Junts sosté que el desenllaç del concurs apropa Ripoll a perdre la subvenció de 2,7 milions d’euros procedent de fons europeus i a haver de pagar 400.000 euros d’interessos, a banda de “fer inviable” el projecte i de no actuar a l’equipament.
Raigón també afirma que fins ara Junts ha facilitat els tràmits necessaris perquè no es perdés l’ajut i que la formació havia insistit reiteradament els darrers anys que l’execució d’aquest projecte era una prioritat estratègica i que no es podia retardar.
La subvenció més alta rebuda a Ripoll
Segons recorda Junts, la subvenció de 2,7 milions d’euros és la més important que ha rebut mai el municipi. L’ajut es va aconseguir l’any 2023, sota l’alcaldia de Jordi Munell, i es va confirmar el mes de juliol del mateix any, a l’inici de l’actual mandat municipal.
La formació atribueix el bloqueig actual al calendari i a la gestió del govern municipal, i considera que s’ha “portat el calendari al límit”, amb el consegüent risc econòmic per a la ciutadania de Ripoll.
Junts subratlla que, si no es troba una sortida ràpida, l’escenari pot acabar comprometent tant el projecte com els recursos associats i reclama que l’Ajuntament detalli quin és el full de ruta a partir d’ara.
Dubtes pel procediment negociat i el contracte
Un cop declarat desert el concurs, Junts assenyala que l’equip de govern ha anunciat que vol recórrer a un procediment negociat sense publicitat per adjudicar el contracte. Segons la nota, es tracta d’una operació que “ronda els 10 milions d’euros” i que implica una concessió de 40 anys del servei de residència per a la gent gran.
Davant d’aquesta opció, la formació manifesta “seriosos dubtes” sobre la legalitat i les garanties administratives i jurídiques del procediment i demana que es faci públic com es planteja l’adjudicació i amb quines condicions.
Junts també reclama “màxima transparència” no només sobre aquest nou mecanisme, sinó especialment sobre la situació de la subvenció i sobre si l’Ajuntament la dona per perduda o si preveu alguna via per preservar-la.
Terminis europeus fins al març del 2026
La nota afegeix que els fons europeus fixen un límit per a l’execució del projecte de reforma energètica de la Nau del Pla: el 31 de març de 2026. També esmenta una pròrroga “anunciada verbalment”, però encara “no confirmada oficialment”, fins al 30 de juny de 2026.
Amb aquest context, Junts considera que la situació és “extremadament greu” i demana responsabilitat política i decisions “racionals” enfocades, segons la formació, al futur de Ripoll.
El PSC reclama prioritzar salvar el PIREP
El PSC de Ripoll també ha lamentat que el concurs hagi quedat desert i avisa que això incrementa el risc de perdre la subvenció europea de 2,7 milions d’euros. Segons els socialistes, el resultat confirma els advertiments que havien fet al plenari sobre la dificultat de voler resoldre en un mateix paquet la rehabilitació de la nau i el model de residència.
El seu portaveu, Enric Pérez, sosté que calia “prioritzar salvar el PIREP” i assegurar la rehabilitació dins termini, i deixar per més endavant —amb més temps— el debat sobre l’ús i el model de gestió de la futura residència, tenint en compte també l’estat de l’equipament actual.
El PSC considera que l’operació s’ha complicat per l’enfocament escollit: rehabilitar una nau industrial antiga i, alhora, lligar-hi l’explotació del servei residencial. Ara, amb el pas anunciat a un procediment negociat, demana “claredat” sobre què s’hi negociarà exactament (preu, condicions o altres aspectes clau) i alerta que el calendari continua molt ajustat.
Els socialistes adverteixen que, si aquest segon intent també queda desert, Ripoll podria afrontar “un dels desastres de gestió més grans” de la seva història democràtica i que caldrà depurar responsabilitats, segons afirma la nota del grup municipal.
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Busquen una dona de 45 anys desapareguda des de fa 10 dies a Blanes
- Junts prepara una gira de Puigdemont per Catalunya com a 'revulsiu
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula