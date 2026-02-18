Aena aprova el pla d'inversions 2027-2031: millores a Girona, el Prat, Reus i Sabadell
El Consell d'Administració dona el vistiplau a una pujada de taxes de 0,43 euros per passatger anual, a l'espera de l'aprovació definitiva
Aena ha aprovat la proposta del seu pla d’inversions per al període 2027-2031, que inclou actuacions a l’aeroport Girona-Costa Brava i una partida per impulsar la passarel·la de connexió amb la futura estació d’alta velocitat. El document preveu destinar 12.888 milions d’euros a la xarxa d’aeroports i planteja una pujada mitjana anual de les tarifes de 43 cèntims per passatger.
El consell d’administració d’Aena ha donat llum verda a la proposta del Document de Regulació Aeroportuària (DORA) III, el full de ruta que fixa les inversions i els criteris regulats de la xarxa d’aeroports entre 2027 i 2031. En clau gironina, el pla concreta millores a l’aeroport Girona-Costa Brava i incorpora, com a element destacat, l’aportació per a la passarel·la que ha d’enllaçar la futura estació d’alta velocitat amb la terminal.
Girona-Costa Brava: embarcament, arribades no Schengen i connexió amb l’alta velocitat
Segons el detall del document, a Girona s’hi preveu una millora a la zona d’embarcament, la creació d’una terrassa al costat aire (l’àrea restringida de la terminal), l’adequació de la zona d’arribades no Schengen i el redisseny de l’aparcament d’autobusos.
El DORA III inclou també l’ampliació de la plataforma —l’espai on estacionen els avions— i una partida d’intermodalitat destinada a contribuir a l’execució de la passarel·la de connexió entre la futura estació d’alta velocitat i la terminal. Aquest punt vincula les millores de l’aeroport gironí amb un esquema d’accessibilitat pensat per facilitar l’enllaç amb el tren d’alta velocitat.
Taxes a l'alça
Aena preveu destinar a la xarxa d’aeroports 12.888 milions d’euros, dels quals 9.991 milions corresponen a inversió regulada. En paral·lel, planteja una pujada mitjana anual de les tarifes de 43 cèntims per passatger entre 2027 i 2031. Per fixar els imports —que el gestor considera dels “més competitius d’Europa”— Aena s’ha basat en una estimació de trànsit aeri de 1.690 milions de passatgers en el conjunt del període.
Les companyies aèries s’oposen a l’increment de les tarifes i, en un informe recent, sostenen que l’augment del trànsit previst permetria reduir les taxes i, alhora, executar el pla d’inversions. Aena defensa que el càlcul de les tarifes es fonamenta en les previsions de trànsit, el cost mitjà ponderat del capital (WACC), els costos operatius regulats i les inversions previstes.
Amb aquests paràmetres, Aena va proposar un increment del 6,44% de les tarifes aeroportuàries per al 2026, una mesura que ja ha estat aprovada per la CNMC. El gestor també remarca que l’import definitiu de la tarifa a cada aeroport depèn de la seva mida, de manera que serà inferior als aeroports més petits, ja que les tarifes són diferents per aeroport.
La companyia cotitzada amb majoria de capital públic assegura que la proposta ha de garantir que la xarxa d’aeroports a Espanya sigui “segura, rebi el manteniment necessari i disposi de capacitat per allotjar la demanda de trànsit futura”. Aena recorda, alhora, que les inversions de fa dues dècades han permès atendre l’alta demanda dels darrers anys i mantenir un volum d’inversió moderat, mentre es reduïen les tarifes.
En canvi, ara defensa la necessitat d’iniciar un nou cicle inversor perquè algunes instal·lacions principals, com les de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, “s’estan apropant al límit de la seva capacitat tècnica” i, fins que no es completin les obres, el seu creixement serà contingut.
El Prat concentra el gruix de la inversió a Catalunya
El DORA III preveu per al Prat més de 3.000 milions d’euros i li atribueix aproximadament un 23% del total de la inversió del pla. Entre els objectius hi figura assolir una capacitat del camp de vol de 90 operacions per hora, ajustar la capacitat del costat terra i reforçar actuacions vinculades a sostenibilitat. El document inclou la reconfiguració de les terminals T1 i T2, millores a la T2 i als seus aparcaments associats, així com obres a la pista 06R/24L, una sortida ràpida a la pista 02/20 i actuacions vinculades a ampliacions de pista i satèl·lit.
A l’aeroport de Reus, el pla preveu millores de processos i qualitat a l’àrea terminal, amb una nova zona de control de passaports d’arribades, remodelació dels vials d’accés i actuacions de confort a la zona d’embarcament, a més de renovació d’equipaments d’aparcament. També s’hi inclouen actuacions en seguretat i seguretat operacional, i la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica amb una potència total instal·lada de 15 MWp i un pressupost de 9,4 milions d’euros.
A l’aeroport de Sabadell, el document preveu millores de la urbanització, accessos i escomeses, amb un nou accés nord, actuacions a talussos, ampliació de plataforma i un nou simulador de foc.
El Consell de Ministres ha d’aprovar el text final, com a màxim, el setembre d’aquest any. Un cop validada la proposta definitiva, el document s’ha de remetre a la Direcció General d’Aviació Civil (DGAC) i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). El Consell de Ministres ha d’aprovar el document final, com a màxim, el setembre del 2026.
