Comencen la Quaresma i el Ramadà: per què les religions imposen el dejuni i l'abstinència?
El delegat de Pastoral Litúrgica explica que el dejuni cristià "es fa per imitar Jesucrist que, tot i tenir temptacions al desert, va dejunar durant 40 dies i 40 nits"; mentre que el president de la Comunitat Musulmana de Girona el defineix com un "temps de purificació i autocontrol"
Comencen la Quaresma i el Ramadà, amb el dejuni (o l'abstinència) i la pregària com a pilars fonamentals. Però, per què el dejuni (o l'abstinència) són imprescindibles per a les dues religions?
Segons la normativa de l'Església catòlica, els fidels han de fer dejuni Dimecres de Cendra i Divendres Sant, mentre que la resta de divendres de Quaresma no podran menjar carn. Durant aquest temps litúrgic, a més, els cristians hauran de portar una vida austera i privar-se de despeses supèrflues, com els aliments o les begudes cares, els espectacles i les diversions.
Amb l'inici del Ramadà, per la seva banda, comencen 30 dies de dejuni diürn i pregàries comunitàries, on els fidels musulmans s’hauran d’abstenir de menjar, beure, fumar i mantenir relacions sexuals des que surt el sol fins a la posta.
Els motius
El delegat de Pastoral Litúrgica del Bisbat de Girona i rector de la basílica de Sant Feliu i de Sant Daniel de Girona, Joan Baburés, explica que el dejuni cristià "es fa per imitar Jesucrist que, tot i tenir temptacions al desert, va dejunar durant 40 dies i 40 nits com diu l'Evangeli". Amb tot, remarca que "l'important és viure amb austeritat i privar-se de coses que, al final, és una concreció de les Benaurances, que diu feliços els pobres".
Pels musulmans, el Ramadà és un "temps de purificació i autocontrol que ens acosta a Déu (Al·là)", assenyala el president de la Comunitat Musulmana de Girona, Kamal El Yachouri, que afegeix que "per això la gent fa grans esforços". També apunta que és un "període de reflexió i empatia cap als que no disposen de recursos".
