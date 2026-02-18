Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Religió

La comunitat cristiana comença la Quaresma, amb 40 dies de pregària, abstinència i penitència

Dimecres de Cendra i Divendres Sant són dies de dejuni per als fidels i, durant aquest temps litúrgic, es promou l'abstinència de carn els divendres i una major austeritat, privant-se de despeses innecessàries, espectacles i diversions

La celebració de Dimecres de Cendra, aquest matí a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

La celebració de Dimecres de Cendra, aquest matí a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona. / Bisbat de Girona

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

La comunitat cristiana comença avui -Dimecres de Cendra- la Quaresma: 40 dies de pregària, abstinència i penitència per preparar-se per a la Pasqua, la festivitat que commemora la resurrecció de Jesucrist tres dies després de ser crucificat.

Segons la normativa de l'Església catòlica, Dimecres de Cendra i Divendres Sant són dies de dejuni, mentre que la resta de divendres, la tradició estableix que s'ha de fer abstinència i no es pot menjar carn, "segons l'antiga pràctica del poble cristià", explica el delegat de Pastoral Litúrgica i rector de la basílica de Sant Feliu i de Sant Daniel de Girona, Joan Baburés.

En aquest sentit, el Decret de la Conferència Episcopal Espanyola recomana "vivament" a tots els fidels que cultivin aquests dies l’esperit penitencial "no només internament i individualment, sinó també externament i socialment": "Aquest esperit penitencial pot expressar-se per una major austeritat de vida i per iniciatives de caritat i ajuda als més necessitats portades a termes, com a comunitat cristiana, a través de les parròquies, de Càritas o d’altres institucions similars".

També assenyala que "és aconsellable i mereixedor de lloança que, per tal de manifestar l’esperit penitencial propi de la Quaresma, els fidels es privin de despeses supèrflues, com són, per exemple, les menges o begudes costoses, els espectacles i les diversions".

Els altres divendres de l’any, detalla el Decret, "l’abstinència pot ser substituïda segons la lliure voluntat dels fidels per qualsevol de les següents pràctiques recomanades per l’Església: la lectura de la sagrada Escriptura, l'almoina, altres obres de caritat com la visita als malalts o afligits, obres de pietat com participar en la santa missa o resar el rosari, i mortificacions corporals".

La llei de l’abstinència obliga tots els que hagin complert els 14 anys. La del dejuni, als majors d’edat i fins als 59 anys.

Aquest període també recorda els 40 anys que van passar des que el poble hebreu va sortir d'Egipte fins que es va instal·lar a la Terra promesa. 

Coincideix amb el Ramadà

L'inici de la Quaresma, enguany, coincideix amb el Ramadà, tot i que els dos temps litúrgics es regeixen per calendaris diferents. I és que mentre els cristians es guien pel calendari solar o gregorià, els musulmans utilitzen el calendari lunar.

Notícies relacionades

El Ramadà són 30 dies de dejuni diürn i pregàries comunitàries, on els fidels musulmans s’hauran d’abstenir de menjar, beure, fumar i mantenir relacions sexuals des que surt el sol fins a la posta, dedicant més temps a la pregària i a la caritat. Aquest període sagrat serveix per commemorar la revelació de l’Alcorà al poeta Mahoma. Un dels principals objectius del Ramadà és deixar d'alimentar el cos per a alimentar l'espiritualitat. El Ramadà, però, és una festivitat tant religiosa com cultural i comunitària

