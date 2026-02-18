Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un incendi obliga a desallotjar més de 130 treballadors d'una empresa de les Preses

El foc ha afectat el teulat d'una zona de magatzem i el fum també la zona d'oficines

Camions dels Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Les Preses

Un incendi en una empresa de les Preses ha obligat a desallotjar més de 130 treballadors aquest dimecres al migdia. El foc s’ha declarat cap a les dotze i ha mobilitzat sis dotacions dels Bombers.

Les flames ha començat al teulat d’un magatzem on s'hi guarda cartó i el fum intens també ha arribat a una zona d’oficines. L’empresa és a tocar de la C-152 i, cap a dos quarts d’una, els Bombers ja han donat l’incendi per apagat.

Un cop extingit, els efectius han fet una valoració de l’àrea afectada: en concret, ha cremat una placa fotovoltaica del teulat i arran del foc, s'ha escampat el fum. Els Bombers han comprovat que el foc no havia provocat més afectacions i han anat a l’interior del magatzem. Primer han iniciat la ventilació de les oficines i, posteriorment, la del magatzem.

Els treballadors han pogut retornar a la planta cap a la una, i cap a tres quarts de dues el teulat ja estava refredat, mentre els Bombers continuaven treballant per donar el servei per finalitzat.

El dispositiu també ha mobilitzat els Mossos d'Esquadra i el SEM. Cinc persones han estat valorades per un possible inhalació de fum per part dels sanitaris però finalment, se les ha considerades il·leses, indiquen des del cos d'emergències.

