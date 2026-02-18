Girona guanya un 26% de potència contractada per recarregar el cotxe
El creixement de la capacitat elèctrica per a carregadors a la demarcació de Girona ha estat d'un 1.100% en cinc anys, passant de 1,6 MW el 2021 als 18,9 MW actuals
La xarxa que alimenta els punts de recàrrega de vehicle elèctric al carrer té més capacitat a les comarques gironines. La potència contractada associada a aquests carregadors a la demarcació de Girona ha crescut un 26% durant el 2025, passant de 15 MW a 18,9 MW, segons dades de e-distribución (Endesa).
El canvi no parla del nombre de carregadors ni de la seva ubicació, però sí d’un indicador clau: la capacitat elèctrica reservada perquè els punts de recàrrega públics puguin funcionar connectats a la xarxa de distribució. És una dada que interessa sobretot als conductors de vehicles elèctrics i híbrids endollables, però també a qui encara condueix un cotxe de combustió i vol entendre com avança el desplegament de la infraestructura.
En cinc anys, l’increment és encara més marcat. La companyia situa el creixement acumulat a les comarques gironines en un 1.100%, des dels 1,6 MW registrats a tancament del 2021 fins als 18,9 MW actuals.
A escala de Catalunya, el balanç del 2025 apunta un augment del 43% i situa la potència contractada en 96,5 MW. Si es mira la retrospectiva dels últims cinc períodes, l’increment acumulat al conjunt del territori arriba al 2.000%, segons les mateixes dades.
Què significa la “potència contractada” en recàrrega pública
La potència contractada és, de manera planera, la capacitat elèctrica que queda assignada a un subministrament perquè els carregadors puguin operar. Les distribuïdores hi tenen un paper central perquè són les encarregades de connectar a la xarxa l’escomesa que alimenta els punts dels operadors del sector, els anomenats CPO (operadors de punts de recàrrega).
En aquest context, e-distribución explica que participa en espais de treball tècnics com les taules de la CNMC i d’Aelec, i també en el GTIRVE, impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica per agilitzar la tramitació i reduir barreres en el desplegament de la recàrrega.
La companyia també indica que durant l’últim any ha promogut jornades formatives amb AEDIVE, amb AORU i amb diversos operadors per simplificar processos, resoldre dubtes i analitzar canvis legislatius del sector. A més, assegura que ha reforçat el seu web amb informació pràctica per a qui vulgui instal·lar un punt de recàrrega, tramitar la connexió i fer el seguiment de l’estat de la petició.
Tràmits i obligacions per instal·lar carregadors
Segons la informació del balanç, qualsevol promotor, negoci o comerç amb accés a zones d’aparcament des de la via pública pot instal·lar punts de recàrrega. Si la potència ja contractada és suficient, no cal fer tràmits amb la distribuïdora; en canvi, si cal més potència, la gestió s’ha de fer a través de la comercialitzadora.
Quan un tercer (una empresa CPO) gestiona el punt en un negoci d’un altre titular, cal sol·licitar un nou subministrament a la distribuïdora. I en el cas dels punts d’accés públic, poden ser promoguts tant per administracions —mitjançant licitació— com per tercers privats, amb l’operació a càrrec d’un CPO.
Finalment, el document recorda que la instal·lació de recàrrega és obligatòria en determinades estacions de servei, en aparcaments no residencials (en funció del nombre de places) i als corredors de la xarxa TEN-T.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada