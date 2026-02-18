Les obres del nou Arxiu Comarcal de la Cerdanya s'allargaran dos anys
La construcció de l'equipament facilitarà la conservació de més fons
Les obres del nou edifici que acollirà l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya, que estarà situat en un solar de l'avinguda dels Torreons de Puigcerdà, començaran aquesta tardor. La previsió és que s'allarguin dos anys i que l'equipament pugui entrar en servei durant el 2028. D'aquesta manera, s'espera poder treure els treballs a licitació en un període màxim de dos mesos. Les noves instal·lacions suposaran una inversió de 4,3 milions d'euros, amb l'objectiu de millorar l'accés a la informació i facilitar la conservació dels fons de la comarca. Tot plegat, en unes dependències modernes i adaptades als estàndards actuals que seran una realitat gràcies a la col·laboració entre el Govern, l'Ajuntament de Puigcerdà i el Consell Comarcal de la Cerdanya.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha presentat aquest dimecres el projecte arquitectònic de la nova seu de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya i ha argumentat que "en un món on la informació creix i es transforma a una velocitat vertiginosa, disposar d'un arxiu modern, preparat i adaptat als reptes del segle XXI és essencial". A més, ha recordat que el projecte s'emmarca en el Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya.
Hernández també ha afirmat que, amb el nou equipament, "la Cerdanya se situa a l'avantguarda en la preservació documental i en l'atenció a la ciutadania amb eines modernes per a facilitar l'accés a la informació". De fet, es podran superar les limitacions d'espai actuals, pel fet que les dependències estan situades a l'antic convent de Sant Domènec des de l'any 1989.
El futur equipament facilitarà l'ingrés de nous fons documentals d'interès comarcal procedents de diversos municipis, del consell comarcal i d'altres organismes públics que ja han manifestat la voluntat de transferir documentació. També d'entitats, empreses privades i famílies que vulguin depositar els seus fons "perquè puguin estar ben preservats, ben conservats, ben descrits i a l'abast de tothom", segons ha dit la consellera de Cultura.
Per la seva banda, l'alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, s'ha mostrat satisfet amb el fet que projectes com el del nou arxiu "comencin a agafar forma". També ha destacat la "gran capacitat d'emmagatzematge" que tindrà el nou edifici. Mentrestant, el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, ha coincidit en la importància que té el fet que la construcció de l'equipament tiri endavant i ha destacat que aquest permetrà a molts ajuntaments "poder guardar tots els documents de forma segura".
